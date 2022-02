GF Vip 6, chi è l’eliminato della puntata del 21 febbraio 2021: le percentuali

L’eliminato della puntata del GF Vip 6

Stasera è tornata il primo appuntamento della settimana con il GF Vip 6. Come di consueto quest’oggi scopriremo chi tra i concorrenti in nomination è l’eliminato della puntata. Al televoto troviamo Alessandro Basciano, Barù, Kabir Bedi e Nathaly Caldonazzo. Ma chi sarà stato il meno votato? Prima di scoprirlo facciamo un piccolo riassunto su ognuno di loro.

Alessandro Basciano, dopo lo sfogo avuto contro la fidanzata Sophie Codegoni e il “quasi” scontro con Alex Belli, per i modi considerati “eccessivi”, è finito al televoto d’ufficio. Lui ha perfino minacciato di lasciare il GF Vip 6, per poi rifletterci su e cambiare idea. Passiamo poi a Barù. L’esperto di food è sempre nel mirino di Jessica Selassié, che vorrebbe da lui qualcosa in più di una semplice amicizia, ma lui sembra mantenere le distanze. Si passa poi a Kabir Bedi, il quale continua a essere restio verso gli atteggiamenti di Manila Nazzaro, da lui considerata come una concorrente furba e decisa a raggiungere il suo obiettivo. Concludiamo poi con Nathaly Caldonazzo, sempre pronta a dire la sua in qualsiasi momento. La showgirl in queste ultime settimane ha ritrovato il rapporto con Soleil Sorge.

Fatto questo recap, passiamo ora al risultato del televoto del GF Vip 6. A salvarsi per primo è Barù. Si è passati poi al secondo concorrente che è riuscito a superare anche questa nomination, ovvero Nathaly.

Il pubblico ha emesso il suo verdetto… i primi VIP a salvarsi sono Barù e Nathaly! #GFVIP pic.twitter.com/QbCMsD8Ruk — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2022

A giocarsi, invece, l’unico posto a disposizione per continuare l’avventura al GF Vip 6 troviamo Alessandro e Kabir. Tra loro a vincere questo televoto è Alessandro. Kabir è quindi il vippone eliminato di questa settimana.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è… Kabir! pic.twitter.com/RTdOP1qKoZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2022

Concludiamo infine con le percentuali di voto del pubblico del GF Vip 6: il più votato è Barù con il 44% di voti, a seguire con il 22% di preferenze troviamo Nathaly, mentre Alessandro ha ottenuto il 21% di voti e infine Kabir con il 13%. Siete contenti di questo risultato? Diteci la vostra!

