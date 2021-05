1 Nel cast del GF Vip una prof di Amici?

Continuano le indiscrezioni intorno al mondo del Grande Fratello Vip, trasmissione che sta scaldando i motori per l’edizione numero 6, sebbene si sia da dopo conclusa la fortunata quinta stagione. Eppure Alfonso Signorini non vuole perdere tempo e si è già messo a lavoro per trovare un cast all’altezza delle aspettative del pubblico.

In base a quanto riportato da Gossip e TV il settimanale Nuovo TV ha svelato la possibile presenza di una prof di Amici al Grande Fratello Vip, oltre alla papabile partecipazione dell’alunna Martina Miliddi. Stando alla rivista l’insegnante che Signorini vorrebbe nel reality sarebbe Arisa. Si tratta anche in questo caso di voci, nulla di ufficiale ovviamente. A differenza invece dei desideri di Alfonso Signorini di avere nel cast Rocco Casalino o Gaia Zorzi o della proposta di Selvaggia Roma di farvi ritorno.

Sempre il giornale diretto da Riccardo Signoretti ha fatto un elenco piuttosto ricco, facendo sapere come il lizza ci sarebbero anche altri volti noti del piccolo schermo, quali l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge o ancora Francesca Cipriani. Ma ancora Barbara Bouchet (nome rivelato anche da Santo Pirrotta ad Ogni Mattina), Miriana Trevisan e Sandra Milo.

Pare che anche sul fronte maschile non manchino i nomi. Nuovo TV ritiene infatti che per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 6, come raccolto da Gossip e TV, si parla di Lucas Peracchi, Pietro Delle Piane e Amedeo Goria. Spunta di nuovo il nome di Alex Di Giorgio, che avrebbe dovuto già prendere parte al cast dello scorso anno. Come ci teniamo a ribadire al momento non c’è nulla di certo e si tratta di rumor.

Nelle scorse ore intanto sono spuntati altri tre nomi, ma alcuni di loro hanno già smentito la loro presenza al Grande Fratello Vip 6. Ecco di chi si tratta.