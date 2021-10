1 Il terzo eliminato del Grande Fratello Vip 6

Questa sera va in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, con la conduzione di Alfonso Signorini. Anche per la nuova diretta non mancheranno numerosi colpi di scena e grandi emozioni e verranno approfondite le storie di altri concorrenti. Per di più si parlerà nuovamente del flirt tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, che in questi giorni sta attirando l’attenzione del web. Ma non solo. Poche ore fa infatti Nicola Pisu ha ammesso di essere interessato a Soleil Sorge, e la questione dunque potrebbe essere affrontata. Per di più in diretta scopriremo anche l’esito del televoto e chi sarà il terzo eliminato di questa edizione. Come sappiamo in nomination ci sono Amedeo Goria, Samy Youssef e Nicola Pisu. Ma chi sarà a spuntarla?

Come sempre sul web sono partiti vari sondaggi, grazie ai quali possiamo farci una prima idea su quello che potrebbe accadere nel corso della puntata di questa sera. A lanciare una votazione è stato anche Reality House, e questi sono i risultati della votazione. Stando alle preferenze del web, a rischiare l’eliminazione potrebbe essere Amedeo Goria, che ottiene il 18% dei voti. A seguire troviamo Samy Youssef col 33% dei voti, e Nicola Pisu, risultato il più amato del web con il 49% dei voti.

Come sempre tuttavia è importante precisare che non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo e che sia proprio Amedeo Goria il terzo eliminato del Grande Fratello Vip 6. Il televoto infatti verrà chiuso da Alfonso Signorini solo nel corso della diretta di questa sera e per allora le cose potrebbe del tutto ribaltarsi.

Tuttavia per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere, facciamo anche affidamento sul sondaggio lanciato dal portale Grande Fratello Forum. Andiamo a scoprire dunque i risultati di questa seconda votazione.