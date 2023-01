NEWS

Nicolò Figini | 17 Gennaio 2023

GF Vip 7

I nominati del 16 gennaio 2023 al Grande Fratello Vip 7

La puntata del 19 dicembre 2022 del Grande Fratello Vip 7 è stata carica di eventi. L’appuntamento ha avuto inizio con una chiacchierata con Antonino Spinalbese, il quale è appena rientrato nella casa dopo un lungo periodo di assenza. In seguito si è passati al rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, il quale coinvolge anche Nicole Murgia e Wilma Goich. Non è mancata l’opinione di Orietta e Sonia, la quale ha fatto una battuta sulla concorrente venezuelana. Successivamente Wilma ha avuto un confronto con Patrizia Rossetti. Non dimentichiamo anche la sorpresa dell’ex Valerio a Nikita Pelizon.

I vipponi immuni scelti dalla casa sono Davide Donadei, Luca Onestini, Antonino Spinalbese e Attilio Romita. Orietta ha immunizzato Oriana, mentre Sonia ha reso immune Antonella Fiordelisi. Passiamo, ora, alle nomination del Grande Fratello Vip 7:

Edoardo Tavassi ha nominato Sarah Altobello

Sarah Altobello ha nominato Tavassi

Nikita ha nominato Alberto De Pisis

George Ciupilan ha nominato Wilma

Nicole ha nominato George

Daniele ha nominato Nicole

Andrea ha nominato Sarah

Wilma ha nominato Alberto

Micol ha nominato George

Milena ha nominato Daniele

Edoardo Donnamaria ha nominato Wilma

Giaele ha nominato George

Antonino ha nominato Donnamaria

Onestini ha nominato Nikita

Oriana ha nominato Nikita

Antonella ha nominato Giaele

Davide ha nominato Giaele

Attilio ha nominato Wilma

Ovviamente ci sono stati vari scontri come al solito. In nomination al Grande Fratello Vip 7, quindi, troviamo George, Wilma, Alberto, Giaele, Nikita e Sarah. Il pubblico sceglierà chi eliminare. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta. Continuate a seguirci per tante altre news. Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.