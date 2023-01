NEWS

Andrea Sanna | 17 Gennaio 2023

GF Vip 7

Antonella Fiordelisi contro alcune vippone

Il televoto di questa sera al Grande Fratello Vip è stato piuttosto tosto. Ha visto scontrarsi Nikita Pelizon, Dana Saber e Nicole Murgia. L’uscita di Dana Saber dalla Casa del GF Vip 7 ha provocato diverse reazioni tra i concorrenti.

Se alcuni come Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, per esempio, ci sono rimaste molto male e si sono dette dispiaciute, non si può dire lo stesso per gli altri. I più hanno festeggiato il fatto che Nicole Murgia si sia salvata. Ecco qui il filmato in questione.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la Casa di #GFVIP è… Dana! pic.twitter.com/IiphlFD0pU — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 16, 2023

L’aria di festeggiamenti avuto in Casa ha provocato una dura reazione da parte di Antonella Fiordelisi. Quest’ultima infatti ha sbottato e si è detta piuttosto contrariata: “Vergognatevi”. Parola che non è sfuggita ad Alfonso Signorini, il quale ha chiesto delle spiegazioni alla vippona. Subito l’influencer ha spiegato il suo punto di vista e detto di non aver apprezzato le urla:

“L’esultanza non era per il salvataggio di Nicole, ma per l’uscita di Dana. Tutto il gruppetto e branco di cui parlava Attilio. Sono convinta che se là ci fosse stata un’altra persona loro avrebbero fatto questo casino. Mi dispiace, ma io penso questo”, ha detto Antonella Fiordelisi. Le vippone coinvolte, vale a dire Oriana Marzoli e Giaele De Donà su tutti si sono difese e detto di aver semplicemente festeggiato il salvataggio della loro amica: “Si fa per una nostra amica perché siamo contenti che sia rimasta”.

Antonella intentando buscar la discusión con Oriana por Dana #tontonella eres ridícula 🤮💩#gfvip #orianistaspic.twitter.com/NmiSCHNBLG — 🇨🇺 EL CHICO DE GH💄💫💜✈💎 (@ElChicoDeGH) January 16, 2023

Il dibattito è proseguito ancora tra le parti e ognuno ha detto la sua. Andrea Maestrelli seppur contento per Nicole Murgia, invece, ha espresso dispiacere per Dana Saber. Secondo lui infatti non ha mostrato la sua vera essenza. (QUI IL VIDEO DELLA DISCUSSIONE)

Dal canto suo però Antonella Fiordelisi non sembra essersela proprio bevuta e non ha creduto alle parole delle coinquiline: “Poi dite che la vipera è Nikita“. Non è escluso che l’accaduto possa accendere future discussioni durante la settimana. Staremo a vedere cosa succederà.