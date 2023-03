NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Marzo 2023

GF Vip 7

I nominati del Grande Fratello Vip 7 del 16 marzo

Anche stasera non sono mancate forti emozioni al Grande Fratello Vip 7. Nel corso della nuova diretta infatti è stata eletta la seconda finalista di questa edizione, che è risultata essere Micol Incorvaia. Poco dopo però c’è stato un colpo di scena inaspettato. Alfonso Signorini ha infatti rivelato che nel corso della prossima puntata, in onda lunedì 20 marzo, grazie al televoto verranno decretati il terzo finalista e il nuovo eliminato di questa edizione. Il Vippone più votato accederà di diritto all’ultima puntata, mentre il meno votato abbandonerà la casa. A quel punto, partendo da Micol, è iniziata una catena di salvataggio, che ha decretato la prima nominata di questa serata: Antonella Fiordelisi. La schermitrice infatti è stata l’unica a non essere salvata ed è così finita direttamente al televoto.

Successivamente sono partite le nomination vere e proprie. Ma cosa è accaduto dunque e chi sono i nominati di questa puntata del Grande Fratello Vip 7? Andiamo a scoprirlo:

Edoardo Tavassi ha nominato Nikita Pelizon

Daniele Dal Moro ha nominato Milena Miconi

Nikita Pelizon ha nominato Giaele De Donà

Luca Onestini ha nominato Milena Miconi

Milena Miconi ha nominato Giaele De Donà

Antonella Fiordelisi ha nominato Edoardo Tavassi

Alberto De Pisis ha nominato Andrea Maestrelli

Giaele De Donà ha nominato Nikita Pelizon

Andrea Maestrelli ha nominato Alberto De Pisis

Oriana Marzoli ha nominato Nikita Pelizon

Micol Incorvaia ha nominato Nikita Pelizon

Ma chi sono dunque i nominati della puntata del 16 marzo del Grande Fratello Vip 7? A finire al televoto sono stati Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Milena Miconi.