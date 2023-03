NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Marzo 2023

GF Vip 7

I nominati del Grande Fratello Vip 7

Serata ricca di emozioni quella di stasera al Grande Fratello Vip 7. Protagonisti della puntata sono stati nuovamente Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, che sono arrivati in studio per avere un confronto a tre con Nicole Murgia. Ma non solo. Nel corso della diretta infatti i tre ospiti speciali, Ivana Mrazova, Martina Nasoni (che nel mentre si è scontrata con Daniele Dal Moro) e Matteo Diamante hanno definitivamente lasciato la casa. Come se non bastasse abbiamo anche scoperto l’esito del televoto e a essere eliminata è stata Sarah Altobello.

Non sono mancate anche le nomination, che questa sera hanno avuto un colpo di scena inaspettato. I Vipponi finiti al televoto questa settimana infatti non si scontreranno per l’eliminazione, ma per diventare il primo finalista di questa edizione. Lunedì sera così, nel corso della diretta, sapremo chi sarà il primo concorrente ad accedere di diritto all’ultima puntata. Ma cosa è accaduto durante le nomination? Scopriamolo:

Antonella Fiordelisi ha nominato Edoardo Tavassi

Luca Onestini ha nominato Nikita Pelizon

Giaele De Donà ha nominato Antonella Fiordelisi

Nikita Pelizon ha nominato Micol Incorvaia

Andrea Maestrelli ha nominato Oriana Marzoli

Milena Miconi ha nominato Davide Donadei

Micol Incorvaia ha nominato Antonella Fiordelisi

Alberto De Pisis ha nominato Davide Donadei

Edoardo Donnamaria ha nominato Davide Donadei

Oriana Marzoli ha nominato Andrea Maestrelli

Edoardo Tavassi ha nominato Davide Donadei

Daniele Dal Moro ha nominato Antonella Fiordelisi

Davide Donadei ha nominato Edoardo Tavassi

Ma chi sono dunque i nominati della puntata del 2 marzo del Grande Fratello Vip 7? A finire al televoto sono stati Davide Donadei, Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi, Andrea Maestrelli, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Ricordiamo che il pubblico stavolta dovrà votare il primo finalista di questa edizione e che i concorrenti solo lunedì sera verranno a conoscenza della notizia.