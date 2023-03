NEWS

Nicolò Figini | 10 Marzo 2023

I nominati del 9 marzo 2023 al Grande Fratello Vip 7

La puntata del 9 marzo 2023 del Grande Fratello Vip 7 è stata carica di eventi. L’appuntamento è partito con il botto. Edoardo Tavassi è stato ammonito per un suo comportamento ritenuto troppo aggressivo. Edoardo Donnamaria, invece, ha avuto una sorte peggiore venendo squalificato. In seguito Milena Miconi ha ricevuto la sorpresa da parte dell’amica Manila Nazaro. Nikita Pelizon, invece, si è confrontata con Ivana Mrazova, tornata per parlare con lei di Luca Onestini.

Ecco che partono le nomination del Grande Fratello Vip 7. Si vota con i piramidali. Chi prende quello nero deve votare davanti a tutti, mentre gli altri potranno andare in confessionale. Anche questa volta nessun immune:

Giaele De Donà ha nominato Nikita

Daniele Dal Moro ha nominato Giaele

Alberto De Pisis ha nominato Andrea Maestrelli

Nikita ha nominato Andrea

Micol Incorvaia ha nominato Nikita

Andrea ha nominato Nikita

Antonella ha nominato Daniele

Onestini ha nominato Nikita

Milena Miconi ha nominato Nikita

Tavassi ha nominato Nikita

Oriana ha nominato Andrea

Ovviamente ci sono stati vari scontri come al solito. In nomination al Grande Fratello Vip 7, quindi, troviamo Nikita, Andrea, Daniele e Giaele. Il pubblico sceglierà chi eliminare. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta. Continuate a seguirci per tante altre news. Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.