NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Luglio 2023

GF Vip 8

Antonio Razzi arriva al Grande Fratello Vip 8?

Mancano ancora due mesi alla partenza del Grande Fratello Vip 8, ma già da settimane gli autori stanno lavorando alla prossima edizione del reality. Come sappiamo quest’anno numerose saranno le novità che coinvolgono il programma, che ancora una volta vedrà la conduzione di Alfonso Signorini. La prima grande news riguarda la durata della trasmissione. Stavolta infatti, a differenza degli ultimi anni, il reality terminerà a dicembre, poco prima di Natale. Ma non è finita qui. Per la prima volta a varcare la porta rossa sarà un cast formato sia da personaggi Vip che da Nip. Proprio in questi giorni si stanno svolgendo i casting, durante i quali verranno scelti i concorrenti che a settembre si metteranno alla prova con questa nuova esperienza.

Contemporaneamente la produzione sta anche decidendo quali personaggi del mondo dello spettacolo inserire nel cast, e naturalmente sul web non mancano le indiscrezioni. Solo nelle ultime ore Dagospia ha fatto sapere che a partecipare al Grande Fratello Vip 8 potrebbe essere nientemeno che Antonio Razzi. Stando a quanto rivela il noto portale, pare che l’ex senatore sia a un passo dalla chiusura delle trattative, e che quindi potrebbe avere ottime chance di diventare un Vippone. Già lo scorso anno, come qualcuno ricorderà, Razzi si era candidato per prendere parte al reality, e in merito aveva affermato:

“Partecipare al prossimo Grande Fratello Vip? Io sono sempre pronto a tutto, non ho paura di nessuno, faccio sempre di testa mia. Ai reality show non mi vogliono, altrimenti vincerei io. Diciamo che avevo fatto un provino l’anno scorso, ma poi non se n’è fatto nulla…“.

Cosa accadrà dunque stavolta? Antonio Razzi potrebbe davvero entrare a far part del cast del Grande Fratello Vip 8? Non resta che attendere per saperne di più in merito.