Dopo le incertezze delle ultime settimane, oggi è arrivata voce che la nuova edizione del Grande Fratello Vip è confermata su Canale 5. Ecco quando dovrebbe iniziare il reality show con Alfonso Signorini.

Quando inizia il Grande Fratello Vip

Da settimane ormai si parla del futuro televisivo del Grande Fratello Vip. La partenza della nuova edizione del celebre reality show infatti è stata più volte messa in dubbio e solo pochi giorni fa a rompere il silenzio è stato Pier Silvio Berlusconi. Nel corso dell’incontro con la stampa italiana, l’AD Mediaset ha fatto chiarezza sulla situazione, annunciando che a breve sarebbe arrivata una decisione definitiva. Queste le sue dichiarazioni in merito, che naturalmente hanno fatto in breve il giro del web:

“La decisione se fare o meno il Grande Fratello la prossima primavera la prenderemo a brevissimo, entro la prossima settimana. Pensiamo che forse sarebbe più giusto e prudente dare al GF un po’ di tempo per riposare. Sono onesto se dico che è una macchina che si deve rinnovare e che per rinnovarsi c’è bisogno tenere calda la fiamma”.

Adesso, a distanza di alcuni giorni dalle parole di Berlusconi, pare che sia arrivata la decisione finale. Stando a quanto fa sapere Giuseppe Candela su Dagospia, la nuova edizione del Grande Fratello Vip sarebbe confermata su Canale 5. Ma quando inizia dunque il reality show? Il giornalista ha risposto anche a questo. Secondo quanto riferito, il programma con Alfonso Signorini dovrebbe partire il primo lunedì di marzo. Tuttavia non è esclusa la possibilità che Mediaset anticipi la messa in onda, per “risolvere alcuni problemi di palinsesto”.

Il GF Vip dunque si fa e tra pochi mesi farà ufficialmente ritorno su Canale 5. Ma chi sarà a varcare la porta rossa? Non resta che attendere per scoprirlo.

