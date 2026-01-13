Stando a quanto si mormora nelle ultime ore, Ilary Blasi sarebbe in lizza per la conduzione della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show targato Mediaset dovrebbe partire in primavera.

Ilary Blasi potrebbe tornare al Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip non si ferma e, stando a quanto si mormora in queste ore, in primavera potrebbe tornare in onda con la sua nuova edizione. Stando a quanto fa sapere FanPage, pare che il reality show possa partire già a marzo, con una importante novità. Stando a quanto si legge, e come aveva anticipato anche qualche giorno fa Lorenzo Pugnaloni, in lizza per la conduzione ci sarebbe nientemeno che Ilary Blasi, pronta a tornare al timone del programma dopo alcuni anni di assenza.

Come è noto, la presentatrice romana ha preso in mano le redini della trasmissione per i primi tre anni. In seguito a subentrare è stato Alfonso Signorini, che è rimasto alla conduzione per diverse edizioni. Adesso, a seguito di quanto accaduto recentemente, pare che Mediaset stia valutando l’ipotesi di affidare nuovamente il reality show alla Blasi e, secondo quanto riferito, questa settimana potrebbe essere decisiva per la chiusura delle trattative.

A breve dunque sapremo se Ilary Blasi tornerà ufficialmente al Grande Fratello Vip. Tuttavia mentre pare che il capitolo conduzione sia risolto, sarebbe ancora aperta la questione degli opinionisti che affiancheranno la presentatrice.

Chi potrebbero essere gli opinionisti del GF Vip

Sempre stando a quanto riferisce FanPage, pare che al momento si stia ancora valutando a chi affidare il ruolo di opinionista della nuova edizione del GF Vip. In lizza, secondo le voci che circolano, ci sarebbe Selvaggia Lucarelli, che tuttavia ha più svolte smentito le presunte trattative con Mediaset.

A oggi dunque non è chiaro chi potrebbe affiancare Ilary. Di certo però una cosa pare essere sicura: il reality show non si fermerà e a primavera potrebbe tornare in onda con una nuova attesa edizione.

