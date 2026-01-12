In queste ore una gieffina dell’ultima edizione del Grande Fratello ha ricevuto un regalo dai fan dal valore di 1.500 euro e non è mancata la sua reazione stupita.

La reazione dell’ex concorrente del Grande Fratello

L’ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa solo una manciata di settimane fa, tuttavia sembrerebbe che alcuni dei protagonisti del reality show siano ancora seguitissimi sui social. Solo nelle ultime ore, un’ex gieffina è tornata al centro dell’attenzione, per via di un episodio che non è passato inosservato e che sta facendo discutere gli utenti.

Tutto è iniziato quando Grazia Kendi ha ricevuto un misterioso pacco da alcuni fan, che in questi mesi l’hanno sempre supportata e sostenuta. L’ex concorrente del Grande Fratello ha così mostrato il regalo sui suoi profili e ha registrato il momento dell’unboxing. All’interno l’ex gieffina ha trovato una borsa firmata Yves Saint Laurent, dal valore di circa 1.500 euro. A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione stupita di Grazia, che incredula ed emozionata ha ringraziato i fan per questo inaspettato regalo:

“Non ci credo, sto morendo. Siete matti. Vi amo, ve lo giuro. Che bello, è stupenda. Non ho parole. Grazie a tutte le persone che hanno partecipato a questo regalo. Io sono immensamente grata e non so cosa dire. Vi mando mille baci. Questa borsa è stupenda, grazie, vi amo. Chiunque abbia partecipato, magari mi mandi un messaggio, così posso ringraziarvi uno ad uno se riesco”.

@zagirraa Non ho parole per descrivervi, e non vi sarò mai abbastanza grata per tutto l'amore che mi state trasmettendo ogni giorno… finalmente, mi sento la preferita di qualcuno. Vi amo!🤎🦦

Il video pubblicato dall’ex gieffina del Grande Fratello ha naturalmente fatto il giro del web, creando però una frattura tra gli utenti, che hanno dato il via alla polemica. Mentre in molti hanno commentato con parole d’affetto, tanti altri hanno duramente criticato le persone che hanno inviato a Grazia Kendi un regalo così costoso.

