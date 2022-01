Grande Fratello Vip 6, i nominati della puntata del 24 gennaio

Grande Fratello Vip 6: tutti i nominati

La puntata numero 37 del Grande Fratello Vip 6 ci ha regalato diversi colpi di scena e come al solito, nella parte finale della trasmissione, non sono mancate le temute nomination. Ma chi sono i vipponi che questa settimana sono al televoto e rischiano di andare a casa? Scopriamo insieme cosa è successo durante l’appuntamento del 24 gennaio.

Per prima cosa ricordiamo che Kabir Bedi è risultato il preferito del pubblico a casa e dunque ha avuto l’opportunità di condannare qualcuno al televoto. Kabir ha scelto di dare la sua votazione a Federica, la prima persona che non può scappare dalla nomination settimanale. Successivamente abbiamo scoperto anche gli altri preferiti di questa puntata e sono, nell’ordine: Katia, Manila e Sophie. A seguire anche le opinioniste del Grande Fratello Vip 6 Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno avuto modo di sceglierne due. Le decisioni sono cadute rispettivamente su Soleil e Delia.

Ma concentriamoci ora sulle nomination palesi, che vi riporteremo qui di seguito in ordine. Ecco chi ha votato chi al Grande Fratello Vip 6:

Federica ha votato Davide

Alessandro ha nominato Nathaly

Lucrezia ha mandato al televoto Barù

Gianmaria ha scelto Giucas

Miriana ha optato per Barù

Davide ha fatto il nome di Lucrezia

Nathaly ha votato Barù

Barù ha dato la sua votazione a Miriana

Jessica ha nominato Barù

Giucas ha scelto Nathaly

Ora che abbiamo conosciuto le nomination palesi possiamo concentrarci su quelle segrete in confessionale, riservate come di consueto ai soli immuni. Partiamo da Soleil che ha votato Nathaly, a seguire Delia ha scelto Nathaly, Manila ha optato per Giucas. E ancora tra le altre nomination troviamo Kabir che ha scelto di mandare al televoto Alessandro. Successivamente nel confessionale del Grande Fratello Vip 6 è arrivata Katia che ha puntato tutto su Alessandro. Infine Sophie ha votato Gianmaria.

Dunque sommando tutti i voti menzionati, questa settimana al televoto troviamo: Federica, Barù e Nathaly. Uno di loro rischia di andare a Casa nel corso della puntata di venerdì. Chi premierà il pubblico e chi sarà costretto a lasciare il programma? Per scoprirlo continuate a seguirci con tutte le news sul Grande Fratello Vip 6.

