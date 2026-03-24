A distanza di una settimana dall’inizio del Grande Fratello Vip, nella notte è scattato il primo vero bacio all’interno della casa. Protagonisti Lucia Ilardo e Renato Biancardi. E chi se lo aspettava?

Grande Fratello Vip, scatta il bacio tra Lucia Ilardo e Renato (sotto le coperte)

Dopo il bacio scambiato durante uno sketch di recitazione in giardino tra Antonella Elia e Dario Cassini, per l’esattezza i due gieffini si sono esibiti in una scena epica del film “Harry ti presento Sally”, è scattato il primo vero bacio all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Protagonisti (inaspettatamente) Lucia Ilardo e Renato Biancardi. I fan collegati in diretta questa notte, intorno alle ore 3.00, hanno potuto assistere al bacio che l’ex concorrente di “Temptation Island” e il creator manager napoletano si sono scambiati sotto le coperte, anche se sono arrivate subito le lamentele su X. Come mai?

Grande Fratello Vip, bacio nella notte per Lucia Ilardo: la regia cambia inquadratura

Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono baciati sotto le coperte questa notte al Grande Fratello Vip. I fan collegati in diretta hanno assistito al bacio ma, subito dopo, si sono lamentati su X in quanto la regia ha subito cambiato l’inquadratura: “la regia del Grande Fratello ha cambiato inquadratura nel momento in cui Renato e Lucia si stavano limonando e la situazione si stava surriscaldando”. Ci sarà stato solo un bacio o sarà successo altro? Al momento non lo sappiamo.

Grande Fratello Vip, perché il bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi ha sorpreso tutti?

Il bacio nella notte tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi è stato del tutto inaspettato ma, come mai? I due gieffini, in effetti, in questa prima settimana nella Casa del Grande Fratello Vip non avevano mostrato particolare interesse l’uno per l’altro anzi, a malapena si sono parlati. Lui sembrava interessato ad Ibiza Altea, lei invece a Nicolò Brigante. Evidentemente si sono resi conti che il loro interesse non era ricambiato decidendo così di consolarsi a vicenda. Grande attesa dunque per la puntata di questa sera, in prima serata su Canale 5, per capirne di più, sperando che Ilary Blasi chieda proprio ai diretti interessati come sono arrivati a questo inaspettato bacio notturno.

Grande Fratello Vip: Lucia Ilardo è in nomination

Lucia Ilardo, tra l’altro, ricordiamo che è in nomination quindi questa sera potrebbe uscire dalla casa del Grande Fratello Vip. L’ex concorrente di “Temptation Island” deve vedersela con gli altri sei concorrenti nominati, ovvero Dario Cassini, Raimondo Todaro, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Marco Berry e Francesca Manzini. Chi uscirà dalla Casa?