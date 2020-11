Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione è Patrizia De Blanck. Più volte la Contessa è stata accusata di poca igiene all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, e solo qualche giorno fa Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta avevano commentato lo stato della sua stanza, a loro detta sporca a maleodorante. Adesso a rincarare la dose sono nuovamente il blogger e Pierpaolo Pretelli, che inaspettatamente svelano come proprio nella stanza della De Blanck sia stato trovato un topo!

A fare questa rivelazione è stato proprio l’ex Velino, che chiacchierando con Giulia Salemi, Selvaggia Roma e Tommaso Zorzi, parlando della situazione nella stanza di Patrizia De Blanck, ha affermato:

“Ragazzi i primi giorni qui dentro non sapete cosa si portava. C’erano i biscotti e poi il giorno dopo non c’erano più. Chissà che c’era lì. C’erano patatine, biscotti, banane, tonno aperto in scatola. Poi c’è stato un problema: Renato”.