È arrivata una critica da parte di Cesara Buonamici nei confronti di Mariavittoria, per il comportamento avuto da Tommaso: “Stai lì a piagnucolare. Lui un signore”.

Cesara Buonamici contro Mariavittoria

Stasera nella Casa del Grande Fratello è venuto a galla il segreto tra Mariavittoria e Tommaso, che ha fatto molto discutere sia dentro che fuori la Casa. Non è mancato chiaramente il commento delle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Nonostante i due pare fossero uno step avanti nel loro rapporto, ora il legame è in stand-by a causa della vicinanza tra Mariavittoria e Alfonso. Per tale ragione dunque si è fatta chiarezza sull’accaduto con i diretti interessati e sono stati mostrati alcuni filmanti. Nel momento in cui però si è chiesta la parola delle due opinioniste, Cesara Buonamici non ha avuto dubbi.

Mentre Beatrice Luzzi infatti è convinta che Mariavittoria sia presa da Alfonso in questo momento, Cesara Buonamici ha attaccato la ragazza e preso le difese di Tommaso. Queste le sue parole:

“Io non sono per niente d’accordo. Io lo vedo come il lato comico della vicenda. A subito dal tentatore a Temptation e ora mi diventa lui tentatore. Io poi ho una grande simpatia per Tommaso. Perché è un ragazzo pieno di garbo e sensibilità Lui non offende. Anche in questa reazione con Mariavittoria”.

Rivolgendosi poi a Mariavittoria, Cesara Buonamici ha detto: “Cara Mariavittoria, Tommaso ti supera di mille miglia. Tu stai lì a piagnucolare nel confessionale, e lui è fuori da grandissimo signore, nonostante la sua giovane età.”

La situazione ovviamente è stata motivo di dibattito anche sui social, tra chi si è detto d’accordo con Cesara Buonamici e chi invece ha preso le parti di Mariavittoria. E voi che ne pensate?