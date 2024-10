Stasera al Grande Fratello Yulia ha avuto modo di incontrare l’ex Simone: “Leva l’anello e fai quello che ti pare”, ha detto lui durante il faccia a faccia.

Grande Fratello, il faccia a faccia tra Yulia e l’ex Simone

Dopo tanta attesa finalmente questa sera abbiamo avuto modo di conoscere Simone, il fidanzato di Yulia. Il ragazzo si è presentato nella Casa del Grande Fratello per un incontro definitivo con lei.

In un primo blocco abbiamo visto Yulia parlare del suo rapporto con Giglio e confessare il bacio tra loro nella Casa del Grande Fratello. Mentre dall’altra parte Jessica ha accolto il fidanzato di lei in Casa e la versione dei fatti di quest’ultimo. Poi il fatidico incontro.

A prendere la parola per prima è stata Yulia, che rivolgendosi a Simone, ha detto cosa prova e sente in questo momento. La modella ha ammesso che per lei le cose oggi sono cambiate rispetto a prima. Ecco cosa ha detto la concorrente del Grande Fratello:

“Mi fa piacere vederti. I sentimenti, per me, sono cambiati. Avrai modo di parlare con te una volta uscita. Sai benissimo come sono fatta. Si vive a mille questa esperienza. Non è semplice. Spesso ho pensato fuori. Ci sono cose che ho dovuto smorzare per vivere questa esperienza a pieno”.

Yulia al Grande Fratello è parsa molto in difficoltà e per lei sembra complesso mettere definitivamente la parola fine a questa storia. Dall’altra parte Simone ha detto alla sua ormai ex di voler sentirle dire chiaramente che è finita tra loro, così lui può andare avanti.

L’unica cosa che gli ha chiesto lui a Yulia e di togliere l’anello: “Per me ha un significato immenso, tienilo e facci quello che ti pare. Ti avevo chiesto di non fare due cose…”. Lei dalla sua ha detto che non è così facile.

A un certo punto, messo alle strette, Simone ha spiegato quali sono i suoi sentimenti per Yulia oggi, che lei è al Grande Fratello: “Se amo ancora Yulia? Per me l’amore è 20% e 80% fiducia. L’amore è sempre al 20%, la fiducia la tengo per me. Io penso di recuperare con lei? Non lo so, vedremo”.

Di tutta risposta lei ha concluso: “I sentimenti sono cambiati, è evidente. La stima che ho per lui va ben oltre rispetto a quello che sto vivendo. È una persona importante”.

È arrivato il momento del confronto tra Yulia e il suo fidanzato Simone… #GrandeFratello pic.twitter.com/DuMWRAbLSX — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 21, 2024

Simone al Grande Fratello prima di andare via ha augurato buona fortuna a Yulia per la sua esperienza, ma è andato via senza avvicinarsi a lei. Lei è rimasta ferma sul posto, quasi impietrita. Poco dopo l’ha raggiunta Giglio, che l’ha consolata.