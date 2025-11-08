Terribile notizia è giunta nel pomeriggio di oggi: è morto Peppe Vessicchio

Notizia di pochi minuti fa, giunta da Adnkronos e Ansa: all’età di 69 anni è morto Beppe Vessicchio. Il noto direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo si è spento nel pomeriggio di oggi all’ospedale San Camillo di Roma. Beppe Vessicchio era un volto amatissimo da grandi e piccini.

Beppe Vessicchio è morto a 69 anni

Siamo sconvolti e senza parole mentre scriviamo questa notizia. Una ultim’ora che mai avremmo voluto darvi e riportare. All’età di 69 anni è morto lo stimato e amato maestro Peppe (o Beppe) Vessicchio.

Il celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo, si è spento nel pomeriggio di oggi all’ospedale San Camillo di Roma. Come riportato da Adnkronos, che ha ricevuto la notizia da fonti vicine al musicista, Peppe Vessicchio, era arrivato in ospedale a seguito di una complicazione improvvisa. E purtroppo quanto avvenuto gli è stato fatale e a nulla è valso l’intervento dei medici.

Dal bollettino medico emesso successivamente si apprende quanto segue su Beppe Vessicchio:

“Bellettino del giorno 8/11/2025 – Il Maestro Giuseppe Vessicchio è deceduto oggi in rianimazione all’A.O. San Camillo Forlanini a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. La famiglia chiede riserbo. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata”.

Non è chiaro al momento quando si terranno le esequie, vista l’accaduto in maniera improvvisa. Intanto la notizia si è diffusa piuttosto rapidamente in rete e in tanti hanno espresso dispiacere per la perdita di Beppe Vessicchio, diventato non solo un simbolo nella musica, ma apprezzatissimo anche come volto televisivo.

La redazione di Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono al dolore della famiglia per la perdita di Peppe Vessicchio.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.