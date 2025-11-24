L’omaggio social di Elisabetta Gregoraci divide il pubblico: frasi poetiche di Ornella abbinate a scatti sensuali

Le storie Instagram di Elisabetta Gregoraci dedicate a Ornella Vanoni hanno scatenato un’ondata di polemiche…

La showgirl ha condiviso tre citazioni della cantante scomparsa, accompagnandole però a foto sensuali e scatti personali che molti utenti hanno ritenuto fuori luogo. Una camicia aperta con il reggiseno in vista, una risata immortalata in un’immagine sfocata e un video mentre si trucca: dettagli che hanno reso l’omaggio più simile a un servizio fotografico che a un ricordo affettuoso.

La rivolta social

Sui social si è subito aperto il dibattito: c’è chi difende la libertà di espressione della Gregoraci e chi invece parla di “scivolone” e di scelta poco rispettosa nei confronti dell’artista. L’episodio è diventato virale in poche ore, confermando quanto ogni gesto dei personaggi pubblici possa trasformarsi in discussione online.