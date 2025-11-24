Cosa sta accadendo tra Michelle e Nino?

Sarebbe finita la relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. La conduttrice svizzera in queste ultime ore è stata infatti beccata con un altro uomo.

Le ultime news su Michelle Hunziker

Negli ultimi mesi a finire spesso al centro del gossip è stata Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera infatti, come è noto, è tornata al centro dell’attenzione per via della relazione con Nino Tronchetti Provera e sembrava che tutto stesse procedendo a gonfie vele tra i due. Solo qualche settimana fa infatti la presentatrice stessa, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva speso importanti dichiarazioni per questa nuova storia, al punto da affermare: “La sto vivendo con molta naturalezza, vediamo dove andrà. Sono contenta. Andando avanti con l’età, è bello progettare. Vedremo, speriamo”.

Da circa un mese a questa parte però si parla di una presunta rottura tra Michelle e Nino, che al momento non hanno ancora confermato le voci di corridoio. In questi ultimi giorni tuttavia è accaduto qualcosa che ha alimentato i gossip e che ha riportato la conduttrice al centro della cronaca rosa. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Michelle Hunziker ha partecipato alla serata di beneficenza della Fondazione Ieo-Monzin. Al fianco della presentatrice, come ha svelato il settimanale Chi, ci sarebbe stato però un altro uomo. Stando a quanto si legge, tra i due non ci sarebbero state effusioni di nessun tipo, né tantomeno atteggiamenti fraintendibili. L’assenza di Nino Tronchetti Provera non è però passata inosservata e si è così iniziato nuovamente a parlare di una possibile rottura.

Al momento la Hunziker non ha ancora commentato i pettegolezzi e attualmente dunque non è chiaro cosa stia accadendo nella sua vita privata. Non resta a questo punto che rimanere in attesa di ulteriori aggiornamenti.

