Incidente hot per Greta Rossetti che si toglie la maglia e rimane a sen0 nudo

NEWS

Debora Parigi | 2 Marzo 2024

Grande Fratello

Piccolo incidente hot per Greta Rossetti al Grande Fratello. Stanotte la concorrente si è infatti tolta la maglia e, forse senza pensarci, è rimasta a seno nudo. La mente è tornata al GF Vip 5 quando Patrizia De Blanck, per sbaglio, si spogliò di fronte alle telecamere.

Greta Rossetti rimane a seno nudo al Grande Fratello

Vi ricordate quando al GF Vip 5 Patrizia De Black fu protagonista di un piccolo incidente hot? In quell’occasione la contessa si tolse la maglia e, senza pensare che era ripresa dalle telecamere, rimase a seno nudo. E infatti della vicenda ne parlano anche in puntata (censurando tutto ovviamente) e comunque prendendo la questione con molta ironia.

Ecco in questa edizione del Grande Fratello è successo lo stesso a Greta Rossetti. La giovane concorrente ieri sera ha avuto lo stesso identito incidente della De Blanck. Si è infatti tolta la maglia che indossava ed è rimasta a seno nudo. Non è chiaro se nel togliersi una maglia le sia andata dietro anche quella che aveva sotto per sbaglio o se è stato un gesto fatto senza pensarci. Fatto sta che il piccolo incidente hot è stato notato dal pubblico.

Lunedì ne parleranno in puntata? Poco probabile visto che non è una cosa che dovrebbe fare notizia. Tra l’altro sul web c’è chi chiede che la foto venga rimossa perché irrispettosa. Sicuramente se nella prossima puntata del Grande Fratello ne parleranno mostreranno tutto in modo censurato, come abbiamo fatto noi.

Un altro incidente hot è avvenuto lo scorso lunedì durante la diretta del reality. La protagonista è stata Beatrice Luzzi. All’attrice, infatti, è uscito leggermente il seno dal vestito che indossava. Subito a farle notare la cosa è stato Massimiliano Varrese. In quell’occasione, ridendo, la Luzzi aveva chiesto simpaticamente: “L’hai vista?”. E subito è arrivata la replica di Varrese che ha aggiunto: “Meno male che sono sotto antistaminico”.