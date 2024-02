NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Gennaio 2024

Grande Fratello

Dopo mesi di discussioni, Greta Rossetti e Perla Vatiero sembrerebbero essere stufe di continuare a parlare del triangolo con Mirko Brunetti.

Lo sfogo di Greta Rossetti e di Perla Vatiero

Sono ormai mesi che parliamo del triangolo composto da Greta Rossetti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. In molti conoscono bene le vicende che hanno coinvolto gli ex protagonisti di Temptation Island, che per settimane hanno fatto discutere il pubblico. Attualmente sembrerebbe che i tre abbiano deciso di voltare pagina e solo di recente proprio Brunetti ha fatto sapere di voler mettere un punto sia alla storia con la Vatiero che a quella con la Rossetti, nonostante in molti continuino a sperare in un ritorno di fiamma tra i Perletti. Col passare del tempo intanto se ne sono dette di ogni su Mirko, Greta e Perla e anche nel corso delle varie puntate del Grande Fratello la questione è stata affrontata diverse volte. Adesso però sembrerebbe che le due gieffine siano stufe della situazione.

Nelle ultime ore infatti sia la Rossetti che la Vatiero si sono lamentate di dover continuare a discutere del triangolo con Mirko Brunetti. L’ex volto di Temptation Island ha così affermato: “Ormai il triangolo esiste. Anche il confronto dell’altra volta…che senso ha avuto? Però va fatto. Va inserito il blocco. Quindi si trova un modo anche stupido. Aspettano anche solo una parola sbagliata per poter far sì che riaccada quella cosa lì”.

Pronta la replica di Greta Rossetti, che facendo notare di aver spesso parlato del suo ex fidanzato ha aggiunto: “Ma sarà sempre così. Del mio ex non mi chiedono niente, è come se non esistesse. Esiste solo Mirko. Io parlo tutto il giorno del mio ex. Sempre”. La stessa Perla Vatiero ha ammesso: “Anche io ho parlato di Igor, ma non mi hanno mai chiesto niente”.

Perla e Greta dicono che dal confessionale si spinge sul triangolo con Mirko.

Anche loro piene (ma mai come noi!).

G:"non mi chiedono mai niente di Pier(suo ex),è come se esistesse solo..(mirko)

Meritate 0% di share per sto triangolo trash che non finisce mai!🤡#GrandeFratello pic.twitter.com/00gQ0TaAhZ — Larisa Stefania Isai (@LarisaIsai) January 28, 2024

I fan intanto continuano a chiedersi se dopo il Grande Fratello ci sarà un riavvicinamento tra Perla e Mirko. Non resta che attendere però per scoprire cosa potrebbe accadere.