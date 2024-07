In queste ultime ore è tornata a diffondersi l’indiscrezione sulla presunta lite alla festa post Grande Fratello tra Sergio D’Ottavi e Mirko Brunetti, che avrebbe riguardato Greta Rossetti. Ecco cos’hanno detto i diretti interessati.

Nella giornata di ieri Amedeo Venza ha parlato di nuovo della presunta lite tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi, per quanto riguarda una frase spiacevole pronunciata nei confronti di Greta Rossetti, rivelando ulteriori dettagli. Tutto ciò ha sollevato un polverone che ha commentato anche lo stesso Brunetti dando la sua versione dei fatti.

Il primo a parlare sui social è stato proprio Sergio, il quale ha confermato tutto ciò che ha affermato Venza. Ha affermato di non poter fare più finta di nulla e negare quanto sia successo: “Ho sempre mantenuto la mia signorilità per evitare di mettere in difficoltà terze persone“. Tuttavia non intende riaprire una discussione ormai chiusa a distanza di molti mesi.

Dello stesso parere anche Greta Rossetti, la quale ha dichiarato di non volere avere niente a che fare con tutto ciò. L’ex concorrente del Grande Fratello ha specificato di non avere litigato con nessuno e questi sono problemi che non la riguardano, soprattutto perché è passato ormai molto tempo da quella sera e la sua vita è andata avanti. Di conseguenza ha chiesto ai fan di non informarla più sui fatti:

“Ricordate che io sono responsabile solo di ciò che esce dalla mia bocca. Non da quella di altri, che siano amici, familiari o nemici. Ho smesso di fare la ‘guerra’ quasi un anno fa e penso di averlo dimostrato ai diretti interessati e non”.

