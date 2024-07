Da tempo si parlava di una presunta lite durante la festa post GF tra Mirko e Sergio. Oggi sono venute alla luce delle nuove indiscrezioni e accuse contro Brunetti, che a sua volta ha pensato bene di intervenire e smentire.

GF: Mirko Brunetti smentisce la lite con Sergio

Mentre si scaldano i motori per la prossima edizione del GF, che potrebbe essere più corta e giungono già le prime indiscrezioni. Si è fatta luce su una vicenda di cui si è parlato in passato. Dopo la scorsa edizione, durante la festa del reality show, si era parlato di una presunta lite tra gieffini. Non si era però mai capito cosa fosse successo.

Oggi a raccontare cosa sarebbe accaduto ci ha pensato Amedeo Venza tra le storie di Instagram. “Vi ricordate la lite che ci fu alla festa del GF? Ora vi racconto tutto”, ha scritto prima di svelare i presunti retroscena sulla faccenda: “C’erano tante persone lì presenti alla festa del GF. Lui si è avvicinato a Greta. Non me l’ha detto lei ma persone che lavorano lì e lui sa a chi sto facendo riferimento”.

Secondo la versione del video di Amedeo Venza, Mirko Brunetti si sarebbe lasciato scappare qualche parola di troppo: “Certo che voi donne siete tutte delle zoc**le, anche mia madre è donna. Al che si è avvicinato Sergio, da gran signore, e dopo aver sentito queste cose è andato a dirlo a Perla (….). Lui voleva inveire contro Sergio, follia. Sergio ovviamente aveva ragione, ma questo è quello che è successo alla festa del GF”

Le indiscrezioni sulla festa del GF pic.twitter.com/MPaL9dTv6h — disagiotv (@disagio_tv) July 11, 2024

Le storie riportate da Amedeo Venza, per dovere di cronaca, sono state eliminate poco dopo dal diretto interessato con l’intenzione di non voler più ritornare sull’argomento e tantomeno parlare di Mirko Brunetti. Ma come avrà reagito quest’ultimo? C’è stata una replica? La risposta è sì!

In sua difesa Mirko Brunetti ha commentato la vicenda su Instagram, dichiarando che si tratti semplicemente di “invenzioni” e che non ci sarebbe nulla di vero riguardo alle voci sulla festa del GF e quanto sarebbe accaduto. Dalla sua sempre Mirko Brunetti ha raccontato di non aver mai parlato male di nessuno o mancato di rispetto, come si è detto sul suo conto. Ecco la replica dell’ex gieffino…

La risposta di Mirko pic.twitter.com/9H5NW4OLfy — disagiotv (@disagio_tv) July 11, 2024

Così Mirko Brunetti ha smentito i sul suo conto, facendo luce sulla vicenda e raccontando la sua verità.