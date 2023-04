NEWS

Andrea Sanna | 24 Aprile 2023

Giunge una segnalazione dal web, che racconta di un presunto flirt tra il rapper Guè Pequeno e una nota ex gieffina

La segnalazione su Guè Pequeno e l’ex gieffina

Dal web giunge una segnalazione che riguarda un presunto flirt tra Guè Pequeno e una storica ex concorrente del Grande Fratello (versione nip). Un gossip dell’ultimo momento che sta circolando con grande insistenza e avrebbe lasciato in tanti sorpresi.

Secondo diversi messaggi giunti ad Amedeo Venza e Deianira Marzano, Guè Pequeno sarebbe stato pizzicato in compagnia di un volto molto amato del reality di Canale 5. Facciamo riferimento a Guendalina Canessa. Quest’ultima è l’ex moglie di Daniele Interrante e madre di Chloe.

A spargere il rumor sul suo profilo Instagram è stata la Marzano, la quale ha portato a galla l’indiscrezione mediante un messaggio ricevuto in direct. Una soffiata del genere, come dicevamo, l’ha ricevuta anche Amedeo Venza. Stando a quanto si legge la follower in questione avrebbe pizzicato Guè Pequeno e Guendalina a Lugano:

“Sabato ero a lavorare al Vanilla club al concerto di Guè e ad un certo punto dietro le quinte è arrivata Guendalina Canessa. Si sono salutati in modo ‘particolare’, quasi intimo”. La fonte anonima ha aggiunto di averli visti in un hotel del comune svizzero.

Le storie Instagram di Deianira Marzano e Amedeo Venza

C’è da dire che Guè Pequeno è solo uno dei tanti nomi accostati a Guendalina Canessa di recente. Questo perché l’ex protagonista della settima edizione del Grande Fratello, in quel periodo guidato da Alessia Marcuzzi, di recente qualcuno l’ha pizzicata accanto a un altro volto noto. La segnalazione l’ha lanciata sempre Deianira Marzano su Instagram.

Qualche settimana fa, quando Guendalina, prima del gossip di Guè Pequeno, è stata avvistata in compagnia di Eugenio Colombo in un locale e i due sono stati pizzicati a scambiarsi un bacio appassionato. Da lì non si è saputo più nulla.

Dopo quest’ultimo gossip vedremo se Guè Pequeno e la Canessa stavolta decideranno di intervenire.