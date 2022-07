1 Come sta oggi Guenda Goria

Guenda Goria sta affrontando un periodo decisamente delicato. Di recente l’ex gieffina è stata ricoverata d’urgenza a causa di una gravidanza extra uterina e a Novella 2000, nell’intervista realizzata da Armando Sanchez, ha raccontato come sta oggi dopo l’accaduto. L’attrice ha raccontato, così come sui social, di non essersi accorta di essere incinta.

Al nostro giornale Guenda Goria ha ripercorso passo passo l’accaduto, spiegando di trovarsi a un bar a Milano quando improvvisamente ha sentito dei dolori atroci. Da lì l’emorragia e poco dopo è svenuta. Fortunatamente è stata soccorsa in tempi record e portata in ospedale, dove i medici si sono presi cura di lei. Così ha scoperto della gravidanza extra uterina e di come il suo bambino stesse crescendo nel punto sbagliato. Si era ipotizzato a un intervento chirurgico immediato, poi la terapia farmacologica meno invasiva e le dimissioni.

Questo non è bastato perché da lì ha poche ore Guenda Goria ha avuto un’altra ricaduta e a quel punto l’operazione è stata inevitabile: «(…) mi è stata tolta la tuba perché purtroppo era irrecuperabile». Ma oggi come sta? Ecco cosa ha rivelato: «Sto abbastanza bene, sto recuperando giorno per giorno, sono una donna tenace che non si arrende facilmente davanti ai problemi. Sono un po’ stanca, ma so che il percorso post operatorio è così. Sono fiduciosa e sicura che tutto si sistemerà per il meglio».

Accanto a lei il suo fidanzato Mirko Gancitano e la famiglia di entrambi, che non l’hanno lasciata sola nemmeno per un secondo e si sono presi cura di lei: «Ora il mio unico obiettivo è quello di riprendermi e stare accanto a Mirko che ha tanto bisogno di me. Anche se non me lo fa vedere lo so che è molto provato e sta soffrendo», ha dichiarato.

Mirko Gancitano in queste settimane l’ha spesso difesa dagli attacchi del web. Qualcuno infatti sostiene che non avrebbe dovuto divulgare la notizia sui social come ha fatto. Guenda Goria nei giorni scorsi si è esposta e anche tra le colonne di Novella 2000 ha deciso di replicare…