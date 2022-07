1 L’attacco degli hater

Guenda Goria nella giornata di ieri ha informato i fan di trovarsi in ambulanza e poi in ospedale a causa di un problema di salute particolarmente delicato. L’attrice ha fatto sapere di aver avuto una gravidanza extrauterina, confidando come il suo quadro clinico fosse importante tanto da portarla a doversi sottoporre a intervento chirurgico immediato.

Proprio il fatto di aver raccontato in diretta l’accaduto, ha portato alcuni hater a criticare la scelta di Guenda Goria. Per tale ragione il suo compagno Mirko Gancitano è intervenuto in sua difesa: “Riuscite a essere cattivi anche con una donna che ha subito una delle cose più brutte che possano capitare. Vi dovete vergognare. Per tutti quelli che ci hanno sostenuto in queste 24 ore, appena sapremo bene vi diremo. Maria Teresa è sempre accanto a lei e a seguirla c’è l’equipe medica d’eccellenza. Grazie di cuore”.

Ad attaccare Guenda Goria anche Selvaggia Roma che, come vedete da questi commenti, non ha risparmiato qualche frecciatina all’ex gieffina. Anche in questo caso Mirko ha deciso di rispondere, spiegando come in realtà spesso Guenda sia stata da supporto ai fan e solo lo scorso anno ha sensibilizzato in tanti sul tema dell’endometriosi: “Evitiamo di dare giudizi nei confronti di una ragazza che stanotte ha rischiato la vita. Vergogna”, aggiungendo pure: “E menomale che eravate amiche”, come a sottolineare la delusione per le sue parole.

Sempre Mirko ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati per Guenda Goria, rivolgendole bei messaggi d’affetto.

Lo sfogo di Mirko Gancitano

Nella giornata di oggi, dopo lo sfogo di Mirko Gancitano anche Guenda Goria ha voluto rispondere direttamente alle critiche oltre a fare dei doverosi ringraziamenti. L’ex concorrente del GF Vip 5 ha anche aggiornato sulle sue condizioni fisiche…