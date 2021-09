1 L’auto di Guendalina Tavassi distrutta

A poche ore dal pettegolezzo su Umberto D’Aponte, ex di Guendalina Tavassi, è emersa una nuova notizia che la riguarda. Quest’ultima, infatti, torna a far parlare di sé in queste ultime ore. Ma non si tratta di gossip stavolta, piuttosto di un fatto spiacevole. L’ex gieffina attraverso alcune storie su Instagram ha fatto sapere di aver ritrovato la sua auto distrutta e di aver avuto diversi danni, mostrati in un video.

La Tavassi, piuttosto dispiaciuta e stizzita, si è sfogata sul suo profilo mostrando ai fan i danni subiti che, da quel che vediamo, non sembrano essere pochi. Ridendo nervosamente (per non piangere come si dice in questi casi) Guendalina Tavassi ha sbottato: “Se pensavate di farmi un dispetto non avete proprio capito un c***o. Sono contenta, perché a voi gli specchi vi servono perché siete brutti! Brutti come l’invidia e la cattiveria. Tiè!”, ha esordito mostrando il primo specchietto retrovisore esterno della macchina. Da quanto mostrato, però, entrambi sono stati danneggiati: “Pure l’altro, guardate qua… la mia auto tutta rotta. Non mi interessa. Porelli… vi siete divertiti?”.

A seguire, con un pizzico di sarcasmo, Guendalina Tavassi ha proseguito. “Che poi porelli si saranno fatti pure male per sta cosa. Ci avranno sprecato tempo, rabbia, si saranno fatti male, ci sono venuti di proposito. Pensa quante energie avete speso per me!”.

quanta cattiveria mamma mia pic.twitter.com/0sWSXSC7Y2 — Guendalina Tavassi Out Of Context (@guendalinaooc) September 3, 2021

Negli ultimi minuti di video, Guendalina Tavassi si è chiesta: “Chissà chi sarà stato poi eh. A me di solito mi vogliono tutti bene. Mi lasciano fiori, biglietti”, ha proseguito. Nei successivi video l’opinionista ha mostrato ancora una volta i graffi e i danni avuti e ha commentato ancora: “Il sorriso e la felicità darà sempre fastidio a tutti. A me m’hai fatto perdere solo tempo e soldi. Ma tu, evidentemente, di tempo, cattiveria e soldi ne avevi tanti da sprecare!!!”

Ci auguriamo, ovviamente, che Guendalina Tavassi possa venire a capo di questa storia e rintracciare i colpevoli di questi danni alla sua automobile. Di recente intanto si è parlato della vita sentimentale dell’ex gieffina…