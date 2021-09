Guendalina Tavassi, l’ex marito Umberto D’Aponte bloccato sul cellulare della figlia- “Secondo voi chi mi ha mandato al pronto soccorso?” (VIDEO)

Scontro tra Guendalina Tavassi e l’ex marito

I danni subiti alla sua auto prima e le percosse subiti da Guendalina Tavassi continuano a essere motivo di discussione. Nei giorni scorsi la Tavassi ha fatto sapere di essere stata aggredita. La stessa ex gieffina si è sfogata poi su Instagram per informare non solo dell’accaduto ma anche smentire chi l’aveva accusata di fingere. La Tavassi si è mostrata con il volto tumefatto e abbastanza scossa. Adesso c’è una novità su questa vicenda.

Su Instagram l’ex marito di Guendalina Tavassi si è lamentato perché bloccato su WhatsApp da sua figlia: “Senza parole”, ha scritto Umberto D’Aponte sul suo profilo, per poi aggiungere: “Vabbè a papi, tranquilla. Ci rifaremo da vicino”. Questo lo screen pubblicato sui social…

Questa storia Instagram è arrivata direttamente anche a Guendalina Tavassi, la quale non ha potuto fare a meno di intervenire e dire la sua a proposito della storia pubblicata dall’ex marito. Con alcuni video ha dichiarato quanto segue:

“Ragazzi vi spiego un attimino in breve così capite e evitiamo di scrivere cavolate. Io dopo l’accaduto ho dovuto bloccare quel contatto dal cellulare di mia figlia perché mi è stato detto dalle autorità competenti. Questo non vuol dire che il padre non vede i figli. Perché gli ha visti fino all’altro ieri e poi non ha potuto. Può chiamarli, può sentirli con il mio telefono e vederli quando può e quando vuole”

Ma non è tutto perché Guendalina Tavassi nel suo sfogo ha poi aggiunto: “Giochiamo a indovina chi. Io vi faccio persone intelligenti”, elencando poi le varie percosse subite e dire ancora: “Sono stata al pronto soccorso, dalla polizia. Secondo voi… chi è stato?”.

Ha detto senza fare nomi. Così ha concluso il suo sfogo Guendalina, lasciando ai follower libera interpretazione su quanto accaduto. Vediamo se ci saranno ulteriori aggiornamenti a riguardo e se la Tavassi tornerà a parlare della vicenda. Continuate a seguirci per altre news!