Fabrizio Corona contro Gianmaria Antinolfi

Fabrizio Corona, Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi – foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Continuano a fare discutere le parole pronunciate da Gianmaria Antinolfi nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Fabrizio Corona sembra essere piuttosto arrabbiato con l’imprenditore. Quest’ultimo durante una chiacchierata con Alex Belli ha confessato che, se avesse una situazione diversa fuori (pare sia fidanzato) avrebbe creato una storia fake nel programma, anche solo per creare dinamica. Ha aggiunto, oltretutto, di averne parlato con gli autori. A un certo punto Gianmaria si è lasciato scappare che ci proverebbe con Sophie Codegoni e che riuscirebbe ad avere approcci intimi con lei, aggiungendo ancora: “Tutti i miei amici mi hanno detto: ‘Chi***ti a Sophie”.

Poi a intervenire nelle scorse ore è stata la signora Valeria Pasciuti, mamma di Sophie, la quale ha scritto un lungo messaggio di sfogo contro Gianmaria Antinolfi. A prendere la parole, successivamente, è stato anche Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è grande amico della Codegoni e si è sentito in dovere di difenderla con queste dichiarazioni:

“Questo povero sfigato gestito da 2 sfigati FALLITI che ha negato di essere fidanzato per entrare nel programma. I DUE SFIGATI che hanno in mano il suo Instagram hanno defollowato a sua insaputa la fidanzata e la insultano pure. BISOGNA SAPERLO FARE STO LAVORO”.

Ha scritto su Instagram Fabrizio Corona. E ancora:

“Nel profilo social di Antinolfi, in effetti, non ci sono molti riferimenti culturali. Francamente dubito che abbia letto qualche libro. Quello che ho potuto vedere è invece quella spasmodica e ossessiva mania di ostentazione, quella patologica voglia di apparire, di essere a tutti i costi in linea con gli standard richiesti a chi non ha nulla da dire. Foto fashion, fighette, finto campanilismo, frasucce alla Coelho, villoni, barche, brand e via dicendo. Questa è la subcultura dei personaggi come questi che portano in scena davanti a milioni di italiani, contenti voi…”

Ha concluso Fabrizio Corona per poi rivolgere un pensiero a Sophie Codegoni: “Forza piccola Sophie”

Storie Instagram Fabrizio Corona

Così Fabrizio Corona si è espresso sulla vicenda. Una forte presa di posizione contro il concorrente del GF Vip. Che ne pensate di quanto accaduto?