Guendalina Tavassi rivela quale naufrago non merita la finale

1 Guendalina Tavassi contro Nick Luciani

Ieri è stata ospite di Rosalinda Cannavò a Casa Chi Guendalina Tavassi. Ex naufraga (per ben due volte) e lanciata molti anni fa dal Grande Fratello, Guendalina ha parlato proprio dell’attuale edizione dell’Isola dei famosi. Sì perché, anche se ha lasciato il gioco dopo l’allungamento della durata del reality, continua ad essere al centro della scena.

Rispondendo alle domande dell’ex gieffina, la Tavassi ha parlato un po’ dei naufraghi rimasti dando la sua opinione su chi meriterebbe o meno la finale. A tal proposito si è concentrata principalmente su Estefania Bernal e Nick Luciani, dando la sua opinione sui due naufraghi. Ecco cosa ha detto:

“A parte mio fratello, Nicolas, Carmen, Maria Laura e Mercedesz, tutto il resto per me potrebbe andare a casa. Ma non per niente, ma perché comunque sono persone che alcune sono arrivate dopo, altre invece si sono rivelate dopo. Estefania stava sulle scatole penso pure alle sue amiche, cercavamo di buttarla fuori e niente, perseverava. Poi lì è difficile andare via. Ho sempre pensato ‘ma lì i concorrenti per andare via che cosa devono fare?’ Perché lì venivano rimbalzati ogni volta tra playa sgamada e la playa dove stavamo tutti. Estefania nel gioco era una persona molto falsa, molto calcolatrice.

Nick, con il quale avevamo fatto tutti amicizia, avevamo perché parlo di quando c’ero io, ha cominciato a uscire fuori negativamente di punto in bianco dopo che è rientrato dall’infermeria ed è diventato un’altra persona. Il Nick di prima mi piaceva molto, quello di adesso non lo riconosco. Questo Nick non merita la finale. Mi piaceva molto, eravamo un gruppo dove c’era anche lui, per questo ti dico che ci sono rimasta molto male. Ho visto che anche gli altri naufraghi adesso si sono schierati, anzi è lui che è rimasto solo perché non è la persona che conoscevamo tutti. Io spero che in finale arrivino Edoardo, Carmen e Mercedesz. Per me sono loro i vincitori morali del programma. Vabbè Nicolas che è già finalista e sono molto contenta.”

Nell’intervento a Casa Chi Guendalina ha parlato anche molto di suo fratello. E a tal proposito, ha detto il suo pensiero riguardo il rapporto di lui con Mercedesz Henger…