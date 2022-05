1 Fiori d’arancio per Guendalina Tavassi?

Due giorni fa, durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi, così come Blind, Alessandro Iannoni e Licia Nunez, ha deciso di ritirarsi dal reality, dopo aver appreso dell’allungamento del programma. Dato l’enorme successo ottenuto dalla trasmissione quest’anno, Mediaset ha infatti deciso di spostare la data della finale a lunedì 27 giugno, facendola slittare dunque di un mese. Non tutti i concorrenti dunque hanno accettato di proseguire il loro percorso e così i 4 hanno fatto rientro in Italia.

Proprio in queste ore la Tavassi è arrivata a casa, dove ad attenderla c’erano i suoi figli e il suo compagno Federico Perna. Come sappiamo i due hanno una relazione stabile da diversi mesi e ancora oggi tutto procede a meraviglia. Sui social però alcuni utenti hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato.

Nel postare su Instagram la prima foto insieme a Federico dopo L’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ha aggiunto sullo scatto l’emoji di un anello di fidanzamento. Ma non solo. Successivamente l’ex naufraga ha postato il filmato della sorpresa ricevuta dal suo fidanzato, e anche in questo caso ha aggiunto l’emoji di un anello. A quel punto in molti si sono posti la seguente domanda: Guendalina sta per sposarsi? Attualmente l’ex naufraga non si è ancora espressa sulla questione, ma di certo nelle prossime ore potrebbero arrivare delle news in merito.

La sorpresa del fidanzato di Guendalina Tavassi. pic.twitter.com/NKiim5KYtm — disagiotv (@disagio_tv) May 25, 2022

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, la Tavassi ha anche parlato per la prima volta dopo l’abbandono all’isola. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.