Il 2026 della fiction Rai riparte con un colpo da maestro. Dopo il successo di “Un Professore”, Alessandro Gassmann torna protagonista assoluto su Rai 1 con “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”. La serie, attesissima dal pubblico, segna finalmente l’approdo televisivo dell’avvocato barese nato dal genio di Gianrico Carofiglio. L’appuntamento è fissato per lunedì 9 marzo in prima serata.

Dai libri di Carofiglio alla TV: i titoli della serie

L’operazione editoriale della Rai punta sulla qualità letteraria. I sei episodi della stagione sono infatti adattamenti diretti di tre grandi successi di Carofiglio: Ragionevoli dubbi, Le perfezioni provvisorie (Sellerio) e La regola dell’equilibrio (Einaudi). La narrazione promette di mantenere intatta quella commistione tra legal thriller e analisi psicologica che ha reso i romanzi dei veri bestseller internazionali.

Guido Guerrieri: tra boxe, aule di tribunale e solitudine

Guerrieri non è il classico avvocato da fiction. È un uomo in bilico, appassionato di boxe e segnato dalla separazione dalla moglie Sara. Gassmann presta il volto a un legale che usa la dialettica come un’arma, muovendosi tra la ricerca della verità e le proprie fragilità. Il caso centrale della serie vedrà il protagonista impegnato a difendere il giudice Larocca, un vecchio amico stimato ma accusato di corruzione, un dilemma etico che metterà a dura prova il suo senso di giustizia.

La squadra dello studio legale

Ad arricchire la trama troviamo un gruppo di personaggi che promettono dinamismo e ironia. Oltre al fido ispettore Tancredi, spicca la figura di Annapaola, ex giornalista di nera diventata investigatrice privata. All’interno dello studio, invece, vedremo all’opera l’efficiente praticante Consuelo e la nuova leva Tony, uno stagista apparentemente distratto ma capace di intuizioni geniali nei momenti più critici. Il risultato è un racconto moderno, dove la giustizia attuale viene analizzata con occhio critico e ritmo serrato.

