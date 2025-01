Ieri sera nel corso della diretta del Grande Fratello a scagliarsi contro Helena Prestes sui social è stata Guendalina Tavassi. Le storie dell’ex gieffina non sono passate inosservate ma poco dopo l’influencer ha cancellato tutto.

Guendalina Tavassi vs Helena Prestes

Puntata intensa ieri sera al Grande Fratello. Nel corso della diretta infatti è stato affrontato il caso della lite tra Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi, che in questi giorni ha fatto discutere il web. Sui social nel mentre a commentare la vicenda è stata anche Guendalina Tavassi, che ha voluto dire la sua. L’ex gieffina, che ha seguito attentamente quanto successo durante la puntata, si è così scagliata duramente contro Helena. Ma non solo. L’influencer ha anche preso le parti di Jessica, che tuttavia poco dopo ha deciso di ritirarsi dal gioco. Queste le parole della Tavassi, che ovviamente non sono passate inosservate:

“Ci rendiamo conto che questa è una violenta psicopatica e invece si attacca una Jessica solo per aver detto ‘non sai manco come è fatto il pane’? Ed è inutile che si dica che uno dopo tante provocazioni ecc… Perché se fai una cosa del genere, dentro un programma televisivo, davanti a milioni di persone, pensa tra le mura di casa che cosa avrebbe potuto fare! Se sei concorrente sei un privilegiato e devi avere un minimo di self control se vuoi stare lì, altrimenti te ne stai a casa tua sotto le pezze”.

Continuando a commentare la vicenda, Guendalina Tavassi ha anche aggiunto: “Io sto con Jessica tutta la vita, brava. Quella le ha tirato un bollitore e non si dice nulla. Follia”.

In rete intanto le storie dell’ex gieffina hanno attirato l’attenzione e ben presto hanno fatto il giro dei social. Poco dopo però è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Guendalina ha infatti cancellato tutti i post, tornando così sui suoi passi.