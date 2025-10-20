Ospite a La Volta Buona, Guillermo Mariotto si è scagliato contro Barbara d’Urso, che quest’anno è una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ecco cosa è accaduto e le dichiarazioni del celebre giudice del talent show.

Le parole di Guillermo Mariotto

Siamo entrati nel vivo della nuova edizione di Ballando con le Stelle, che come è noto quest’anno spegne 20 candeline. In queste prime puntate sono già nate diverse dinamiche e non sono mancati anche scontri tra concorrenti e giudici. Solo nelle ultime ore a scagliarsi contro Barbara d’Urso è stato Guillermo Mariotto, da sempre volto storico del talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Lo stilista oggi è stato ospite nel salotto televisivo di Caterina Balivo e proprio a La Volta Buona ha commentato quanto sta accadendo all’interno di Ballando.

Nel corso della chiacchierata non è ovviamente mancato il capitolo d’Urso e a quel punto la padrona di casa ha preso le difese della sua collega, che solo nel corso dell’ultima puntata si è scontrata con Selvaggia Lucarelli. Mariotto tuttavia, a sorpresa, si è scagliato contro la d’Urso e ha dichiarato: “Non ci siamo. È tutto recitato, è una grande recita. Infatti io la sta rivalutando più come attrice che come conduttrice. Una recita: Santa Barbara, così brava, così perfetta”.

A prendere parola è stata così anche Caterina Balivo, che spezzando una lancia a favore di Barbara d’Urso ha aggiunto: “Ma magari è così proprio”. Pronta però la replica di Guillermo Mariotto, che ha concluso affermando: “Ma per carità”. A difendere a spada tratta la presentatrice è stata invece Rossella Erra, che ha sottolineato invece i grandi pregi di Barbara.

Le parole di Mariotto intanto hanno già fatto il giro del web e sui social in molti stanno prendendo le parti della d’Urso, che è già vista come una delle potenziali vincitrici di questa edizione di Ballando con le Stelle.