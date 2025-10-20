Stando alle voci di corridoio emerse nelle ultime ore, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sarebbero lasciati. Cosa starebbe accadendo.

Le ultime voci su Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera

In questi mesi a tornare al centro della cronaca rosa è stata Michelle Hunziker. La celebre e amata conduttrice ha infatti dato il via a una storia d’amore con Nino Tronchetti Provera, cugino di Giovanni (attuale compagno di Chiara Ferragni, ndr). Col passare del tempo così i due sono stati beccati insieme complici e innamorati e solo poche settimane fa a rompere per la prima volta il silenzio è stata anche la presentatrice svizzera. Nel corso di una chiacchiera con Silvia Toffanin a Verissimo, Michelle ha parlato della sua storia con Nino e, spendendo importanti parole per la sua relazione, ha affermato:

“La sto vivendo con molta naturalezza, vediamo dove andrà. Sono contenta. Andando avanti con l’età, è bello progettare. Vedremo, speriamo”.

Adesso però, a un mese di distanza da questa intervista, pare che le cose siano improvvisamente cambiate. Stando a quanto fa sapere Dagospia, sembrerebbe che Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si siano lasciati. Stando a quanto si legge, i due si sarebbero detti addio, tuttavia al momento non sarebbero note le cause della presunta rottura. Al momento intanto i diretti interessati non hanno commentato le voci sul loro conto e di conseguenza vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze.

Di recente intanto Michelle è tornata a parlare del suo rapporto con Eros Ramazzotti e della fine del loro matrimonio e a riguardo ha dichiarato: “Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello, ma penso alla sofferenza che c’è stata per aver perso un momento così importante in cui eravamo all’apice dell’amore. Oggi mi comporterei in modo diverso. Ma quando sei giovane sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose”.