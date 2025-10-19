Il primo acceso confronto tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle ha animato la puntata. Tra battute pungenti e risposte dirette, ecco cosa è successo durante lo scontro in diretta.

Lo scontro tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli

Sabato sera a Ballando con le Stelle è andato in scena un confronto atteso da tempo: quello tra Barbara d’Urso e la giurata Selvaggia Lucarelli. Dopo la performance di Barbara, un quickstep sulle note di Maria Marì ballato con Pasquale La Rocca, la tensione è salita.

La giuria si è divisa: il pubblico in studio si è alzato in piedi, Rossella Erra l’ha applaudita con entusiasmo, mentre Alberto Matano ha mostrato qualche riserva, dicendo: “Tu sei un grande concorrente di Ballando che mi lascia perplesso, però”. Barbara d’Urso ha risposto a tono: “Io però non ho capito che cosa vi aspettate”, scatenando un’ovazione.

A prendere una posizione di appoggio è stato anche Ivan Zazzaroni: “A Paolo Belli chiediamo di fare il concorrente. A te chiediamo di fare Barbara d’Urso. Sei riuscita a farmi piacere il quick, mi sono divertito e ti faccio i complimenti”.

È stato però l’intervento di Selvaggia Lucarelli ad accendere il dibattito. La giudice ha detto: “Mi fa sorridere il candore di Canino e Zazzaroni. Tu sei qui per fare show”. Barbara d’Urso ha replicato con fermezza: “Questo non è il mio show. È lo show di Milly Carlucci”.

La giudice ha insistito, accusandola di nascondersi dietro coreografie per evitare il confronto vero: “Sembri una ragazzina quando balli ed è tutto molto bello, ma quando finirà questa esperienza ti starà bene che si dica solo ‘Barbara balla bene’?”

Barbara d’Urso ha cercato di mantenere il dialogo civile, chiedendo: “Cosa ti piacerebbe vedere di me?”. La risposta di Selvaggia Lucarelli è stata netta: “Vorrei vedere qualcosa che non conosco di te. Sei una prima della classe”.

A quel punto, Barbara d’Urso ha alzato la posta: “Io non sono la prima della classe. Ho 68 anni e ho deciso di fare qualcosa di diverso. Ci vuole coraggio a fare il concorrente”. Lucarelli ha replicato con una provocazione: “Coraggio? Eri ferma da un anno e mezzo”.

La d’Urso ha risposto svelando una ferita personale: “Erano due anni ed ero ferma ingiustamente. Tu non puoi sapere cosa ho passato professionalmente e umanamente”.

Lo scontro si è fermato solo per la pubblicità, che Milly Carlucci ha lanciato in tempo per evitare un’escalation. Al ritorno, Barbara d’Urso ha ironizzato: “La pubblicità ha fatto ammosciare tutto”. Un duello acceso tra due donne forti, con idee diverse, che ha dimostrato ancora una volta la complessità e il fascino di Ballando con le Stelle.