Il duca e la duchessa del Sussex condividono uno scatto intimo e familiare con Archie e Lilibet, mantenendo la loro scelta di riservatezza

Un’immagine semplice, lontana dai riflettori, ma capace di emozionare. Harry e Meghan Markle hanno scelto il Natale per regalare ai loro follower un raro momento di vita familiare, condividendo una foto insieme ai figli Archie e Lilibet. Uno scatto che racconta affetto, protezione e normalità.

La cartolina di Natale dei Sussex

La foto, pubblicata sul profilo Instagram ufficiale della coppia, accompagna gli auguri di buone feste con un messaggio diretto e caloroso: “Buone feste! Dalla nostra famiglia a tutti voi”. Un gesto semplice, ma significativo, che ha subito attirato l’attenzione per la sua spontaneità e il suo tono intimo.

Uno scenario fiabesco e naturale

La famiglia è ritratta su un piccolo ponticello di legno che attraversa un ruscello. Intorno, la natura: alberi, luce soffusa e un’atmosfera quasi fiabesca. Un’ambientazione lontana dalla mondanità, che riflette il desiderio di Harry e Meghan di costruire una vita serena e protetta per i loro figli.

I dettagli che raccontano l’amore

Nello scatto emergono piccoli gesti carichi di significato. Lilibet, con i suoi lunghi capelli rossi, cammina tenendo per mano la mamma. Archie, invece, è stretto in un abbraccio affettuoso al padre.

Una scelta coerente: proteggere i figli

Come già accaduto in passato, i volti di Archie e Lilibet non sono visibili. I bambini sono ripresi di profilo, una decisione coerente con la volontà dei Sussex di tutelare la loro privacy e proteggerli dall’esposizione mediatica.

Un Natale all’insegna della semplicità

Con questa immagine, Harry e Meghan mostrano ancora una volta il loro modo di vivere le feste: lontano dagli eccessi, vicino agli affetti. Un Natale fatto di famiglia, natura e discrezione, che racconta più di mille parole.