Dopo il video postato da Meghan e Harry è polemica sul web

Meghan Markle e Harry ballano scalzi sul prato in un video fatto dalla figlia Lilibet. Ma il post scatena polemiche sul web

Il video pubblicato da Meghan e Harry

Meghan Markle e il Principe Harry sono tornati al centro dell’attenzione mediatica, questa volta grazie a un video inedito che li mostra ballare insieme, scalzi, su un prato.

Un momento di intimità che Meghan ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram, mostrando un lato della loro vita privata lontano dai riflettori reali.

Il video è stato girato dalla loro figlia di 4 anni, Lilibet, ed è stato pubblicato nell’ambito di una tendenza virale sui social, “2026 is the new 2016”. Questa sfida invita le persone a pubblicare foto o video del 2016, celebrando i cambiamenti avvenuti in dieci anni.

Nel 2016, infatti, Meghan e Harry si conobbero, dando inizio a una storia che li avrebbe portati a fidanzarsi nel 2017 e a sposarsi nel 2018.

Un decennio che ha visto non solo un matrimonio da favola ma anche una serie di eventi che hanno cambiato le loro vite. Dall’abbandono dei doveri reali nel 2020 al trasferimento in America, e la nascita dei loro figli, Archie e Lilibet. Ma il video di Meghan e Harry, ballando spensierati sul prato, ha diviso l’opinione pubblica.

La polemica dopo il video

Da un lato, molti fan apprezzano la semplicità e la felicità della coppia, mentre dall’altro ci sono critiche, soprattutto per la composizione del video.

Alcuni utenti sui social, infatti, hanno accusato la coppia di aver “costruito” l’inquadratura per sembrare un momento naturale e spontaneo, con l’obiettivo di ottenere consensi.

Meghan ha disattivato i commenti sul post di Instagram, ma il dibattito continua a scaldarsi su X (ex Twitter).

Quello che è certo è che, nonostante le polemiche, Meghan e Harry continuano a mostrare il loro amore e la loro unione, ribadendo quanto siano legati, non solo dalla fama. Intanto in video continua a far discutere.

