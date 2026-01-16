Dopo i rumor degli ultimi giorni, Harry Styles ha finalmente annunciato il suo nuovo album di inediti: ecco quando esce e il titolo.

Quando esce il nuovo album di Harry Styles

L’attesa è finita! Dopo alcuni anni di assenza dalle scene musicali, in queste ore Harry Styles ha finalmente annunciato la data di uscita del suo nuovo album di inediti. Già da giorni i fan avevano iniziato ad ipotizzare che il ritorno del cantante inglese fosse imminente. In diverse città del mondo infatti sono spuntati diversi cartelloni pubblicitari che hanno destato la curiosità generale e che hanno immediatamente entusiasmato il pubblico.

Dopo le migliaia di teorie, adesso a rompere il silenzio è stato lo stesso Styles, che con un post sui social ha annunciato l’arrivo del suo quarto album, che si intitola Kiss All The Time. Disco, Occasionally. 12 le tracce che conterrà questo atteso progetto, tutte prodotte da Kid Karpoon. Nonostante al momento si sappia molto poco sulla direzione musicale che prenderà il giovane artista in queste nuove canzoni, si mormora che per la prima volta l’ex membro degli One Direction possa avvicinarsi al mondo elettronico e dance.

Ma quando esce dunque il nuovo album di Harry Styles? Il cantante ha risposto anche a questo. Il progetto vedrà la luce il prossimo 6 marzo e attualmente sono già disponibili i pre-ordini. Il disco è disponibile sia in formato digitale che in formato fisico (CD, vinile e cassetta).

A breve intanto potrebbe arrivare anche il primo singolo, che anticiperà ufficialmente questa era musicale.

Si attende l’annuncio del tour mondiale

Mentre i fan si stanno godendo l’annuncio del nuovo album di Harry Styles, in rete si stanno facendo sempre più insistenti le voci che parlano di un possibile tour mondiale. A breve infatti potrebbero essere svelate le date ufficiale della prossima tournée del cantante, che si spera possa toccare anche l’Italia.

Attualmente diverse sono le indiscrezioni. Si parla infatti anche di un residency show che potrebbe tenersi al Madison Square Garden di New York. A oggi però nessuna conferma è giunta in merito e non resta che attendere per scoprire come ci stupirà Styles.

