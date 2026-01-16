Dalla televisione al cinema, Letizia Arnò conquista il grande schermo al fianco di Checco Zalone in Buen Camino, ritagliandosi un ruolo da vera coprotagonista

Un ruolo che la mette al centro della scena

In Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone, campione di incassi stellari, uscito lo scorso 25 dicembre, il personaggio di Cristal, la figlia adolescente del comico, non è solo un contorno: riesce a ritagliarsi uno spazio da vera coprotagonista. Dietro questo ruolo c’è Letizia Arnò, giovanissima attrice romana che, con naturalezza e talento, riesce a stare al passo con la comicità e il ritmo del protagonista.

Dall’infanzia davanti alla telecamera alla notorietà

Letizia Arnò è nata a Roma il 13 novembre 2007. Nonostante la giovane età, ha già accumulato un percorso artistico significativo. Ha iniziato a recitare molto presto, dimostrando una sicurezza e una spontaneità davanti alla macchina da presa che le permettono di muoversi tra registri diversi senza sforzo.

Televisione: il grande pubblico la conosce così

Il pubblico televisivo l’ha scoperta soprattutto in Don Matteo, dove ha interpretato Ester Natalina Belvedere, la figlia di Laura, intrecciando legami profondi con i protagonisti della serie, e in particolare con Tomas. Prima ancora aveva preso parte alla seconda stagione di Una Pallottola nel Cuore, mostrando già una maturità sorprendente per la sua età. Sul grande schermo, Letizia Arnò ha lavorato con registi di prestigio. Tra i film più noti ci sono Tre Piani di Nanni Moretti e A Casa Tutti Bene di Gabriele Muccino. Ogni esperienza ha contribuito a consolidare la sua presenza sul set e a mostrarne la versatilità: sa passare con naturalezza dalla commedia alla drammaticità, adattandosi a ogni situazione con sorprendente professionalità.

Tra studio e set, una vita riservata

Nonostante la carriera in crescita, Letizia vive e studia a Roma, cercando di conciliare gli impegni sul set con la scuola. Molto riservata sulla sua vita privata, il suo profilo Instagram (@arnoletizia) è privato, mantenendo un basso profilo lontano dal clamore mediatico. Con Buen Camino, Letizia Arnò dimostra ancora una volta di poter reggere ruoli centrali accanto a volti noti del cinema italiano. Il futuro per questa giovane attrice promette nuovi progetti e conferme: talento, disciplina e naturalezza sembrano essere le carte vincenti della sua carriera in crescita.

