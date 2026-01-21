Dopo aver annunciato l’arrivo del suo nuovo album di inediti, nelle ultime ore Harry Styles ha confermato anche l’uscita del suo prossimo singolo.

Quando esce il nuovo singolo di Harry Styles

Il ritorno di Harry Styles è sempre più imminente. Per giorni in rete si è parlato del giovane artista inglese, che da qualche anno è sparito dalle scene musicali. L’attesa però è finita e finalmente l’ex membro degli One Direction ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album di inediti. Il disco, che segue al fortunato Harry’s House, uscirà il prossimo 6 marzo e si intitola Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Dalle prime anticipazioni emerse sappiamo che il progetto conterrà 12 tracce e che, per la prima volta, Styles sperimenterà suoni elettronici e dance.

I pre-ordini dell’album intanto sono già partiti sul sito ufficiale del cantante, che ha riserbato numerose sorprese ai fan di tutto il mondo. Tra pochissime ore infatti arriverà la prima anticipazione del disco, che promette di far ballare tutti quanti.

Poche ore fa, con un post sui social, Harry Styles ha annunciato anche l’arrivo del suo nuovo singolo, estratto dall’album Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Ma quando esce dunque la canzone? Il brano, che si intitola Aperture, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte (ora inglese) di venerdì 23 gennaio.

Le anticipazioni su Aperture, il nuovo singolo di Styles

Styles dunque sta per tornare con il suo nuovo singolo, che non deluderà le aspettative. Alcuni fortunati fan intanto hanno già avuto modo di ascoltare Aperture per la prima volta e, naturalmente, in rete sono trapelate le prime anticipazioni e i primi spoiler.

Stando a quanto è emerso, la canzone è arricchita da ritmi disco, con qualche richiamo alla soft techno. Le recensioni, estremamente positive, concordano su una cosa: Aperture farà ballare tutti quanti.

