1 La teoria su Harry Styles

È un periodo senza dubbio intenso questo per Harry Styles. Come sappiamo da pochi mesi il cantante ha rilasciato il suo ultimo album di inediti, Harry’s House, e nel mentre è partito per un lunghissimo tour mondiale che lo terrà impegnato fino all’estate 2023. La tournée si concluderà il 22 luglio proprio in Italia, precisamente a Campovolo, con un concerto evento senza precedenti. Contemporaneamente Harry sta per tornare sul grande schermo con ben due film: Don’t Worry Darling, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, e My Policeman, in uscita il prossimo mese. La pellicola racconta la storia di Tom (interpretato da Styles), un poliziotto che sposa la maestra Marion per tenere nascosta la propria omosessualità, mentre inizia una relazione con l’amante Patrick.

Proprio poche ore fa al Toronto Film Festival si è svolta la prima di My Policeman, e per l’occasione Harry è arrivato sul tappeto rosso con un outfit che fin dal primo momento ha fatto discutere il web. Il cantante ha infatti sfoggiato un look total green, con tanto di smalto sulle unghie e borsetta di Gucci. Ad attirare l’attenzione è stato però un garofano verde all’occhiello, che in queste ore ha scatenato gli utenti social. Come in molti sapranno, in passato le persone omosessuali, per riconoscersi tra di loro con discrezione, indossavano proprio un garofano verde.

A quel punto i più si sono convinti che alla prima di My Policeman Harry Styles abbia voluto fare coming out. Da anni infatti come è noto si parla della presunta omosessualità dell’artista, che tuttavia non è mai stata confermata. Secondo alcuni fan così adesso il cantante sarebbe uscito allo scoperto, dichiarando di essere gay. Precisiamo naturalmente che si tratta solo di teorie del web, e non c’è alcuna prova che le cose stiano davvero in questo modo.

Pare infatti più probabile che Harry abbia solo voluto omaggiare l’amore omosessuale, in un momento storico così importante. Nel mentre Styles, sempre alla prima di My Policeman, ha parlato della storia del film, svelando il motivo per cui la storia è così devastante. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.