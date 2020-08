Harry Styles e Dua Lipa rifiutano di esibirsi ai VMA’s 2020: ecco perché

1 A pochi giorni dai VMA’s 2020, giunge notizia che sia Harry Styles che Dua Lipa hanno rifiutato di esibirsi durante la cerimonia di premiazione

Mancano soltanto pochissimi giorni al 31 agosto, quando dal Barclays Center di New York si svolgerà la cerimonia di premiazione dei VMA’s 2020. Come ogni anno, durante l’attesa manifestazione scopriremo quali saranno i video e le canzoni più importanti degli ultimi 12 mesi, e senza dubbio tanta è l’attesa di scoprire quello che accadrà. Solo qualche settimana fa MTV ha svelato le candidature per le varie categorie, tuttavia qualcosa ha scatenato l’ira del web. In molti hanno infatti notato come artisti del calibro di Harry Styles, Dua Lipa, BTS, Selena Gomez, Katy Perry, e molti altri, siano stati esclusi dalle categorie più importanti, quali “Video of the Year”, “Artist of the Year” e “Song of the Year”. L’ex membro dei One Direction, così come i colleghi sopracitati, pur avendo ottenuto alcune nomination in categorie minori, non pare avere chance di dominare la serata.

Protagoniste assolute dell’evento saranno invece, con ogni probabilità, Lady Gaga e Ariana Grande, che hanno ottenuto ben nove candidature a testa. Nel mentre in questi giorni stiamo scoprendo la line up degli artisti che si esibiranno durante i VMA’s 2020. Oltre alle due pop star, a performare saranno Miley Cyrus, i Black Eyed Peas, Maluma, i CNCO, The Weeknd, e tanti altri.

Poco fa però è giunta voce, come riporta Pop Crave, che MTV avrebbe cercato di portare sul palco anche Harry Styles e Dua Lipa, ottenendo però una risposta negativa. Stando a quanto si mormora pare infatti che i due artisti, dopo essere stati esclusi dalle più importanti categorie, abbiano rifiutato di esibirsi live. A quel punto in molti sul web hanno ipotizzato che sia Harry che Dua abbiano cercato di prendersi una sorta di rivincita, non avendo avuto il giusto riconoscimento per i loro ultimi lavori.

Tuttavia a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato il portale HITS Daily Double. Stando a quanto si legge infatti pare che sia Styles che la Lipa abbiano rifiutato di esibirsi ai VMA’s 2020 prima che le nomination venissero rese pubbliche. Nessuna ripicca dunque nei confronti di MTV. Nel mentre, come in molti sapranno, nei prossimi mesi sia Harry che Dua arriveranno in Italia con i loro tour. Scopriamo quando e dove.