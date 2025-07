In attesa dell’uscita del suo nuovo album di inediti, Harry Styles in queste ore ha annunciato l’arrivo di una linea personalizzata di sex toys.

Il nuovo progetto di Harry Styles

Sono ormai anni che Harry Styles è uno degli artisti più amati e seguiti al mondo. Il carismatico e versatile cantante britannico infatti da quando ha dato il via alla sua carriera da solista ha raggiunto un traguardo dietro l’altro e con i suoi brani ha scalato le classifiche. Attualmente l’ex membro degli One Direction sta lavorando al suo nuovo album di inediti, che vedrà la luce nei mesi a venire. In attesa di scoprire come stavolta Harry ci stupirà, in queste ultime ore è accaduto qualcosa che ha riportato il giovane artista al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire perché e di cosa si tratta.

Come in molti sapranno, da qualche anno a questa parte Styles ha lanciato il suo marchio Pleasing, che comprende abbigliamento, articoli per la cura della pelle e anche profumi. Adesso però il cantante ha deciso di espandere gli orizzonti e ha dunque presentato una linea personalizzata di sex toys. Attualmente Pleasing Yourself, la linea sussidiaria del suo brand, comprende un vibratore (il cui costo è di 68 dollari) e un lubrificante (che ha un prezzo di 25 dollari).

Per presentare la sua linea di sex toys Harry Styles ha pubblicato un video in cui lo vediamo rispondere a un telefono a disco e scrivere su un blocco note la seguente frase: “Soddisfati come se lo volessi davvero”. Sui social nel mentre i fan stanno già commentando con entusiasmo questo annuncio, che intanto ha fatto il giro del web.

Il pubblico nel frattempo attende con grande ansia il momento in cui Harry presenterà la sua nuova musica e di certo le aspettative non saranno deluse.