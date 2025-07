Stando alle ultime voci di corridoio emerse, sembrerebbe che Helena Prestes e Javier Martinez siano vicini alle nozze. Ecco cosa sta accadendo e l’ultimo pettegolezzo sulla coppia.

Helena Prestes e Javier Martinez presto sposi?

Si torna a parlare di Helena Prestes e di Javier Martinez. I due modelli, dopo la fine del Grande Fratello, hanno ufficialmente dato il via alla loro relazione e pare che a oggi tutto stia procedendo a meraviglia tra loro. Solo negli ultimi giorni però la coppia è finita al centro dell’attenzione mediatica. In rete si è infatti mormorato che Helena fosse in dolce attesa e che stesse aspettando un figlio. A quel punto tra i fan è scoppiato il caos e così l’ex gieffina è stata costretta a intervenire.

Nel corso di una live, la Prestes ha smentito la gravidanza e come se non bastasse ha sbottato contro alcuni fan invadenti. La modella ha dunque dichiarato: “Dovete stare un po’ più calmi sennò vado via per sempre. Ho anche pensato di cancellare tutto e di sparire. Io voglio condividere con voi la mia vita ma ogni settimana c’è una cosa nuova. Vi voglio bene ma dovete essere sereni”. Nel mentre nelle ultime ore un nuovo pettegolezzo ha attirato l’attenzione del web.

Stando a quanto fa sapere Amedeo Venza, sembrerebbe che Helena Prestes e Javier Martinez stiano pensando di compiere il grande passo e che sarebbero vicini alle nozze. Secondo l’esperto di gossip, i due vorrebbero unirsi in matrimonio e l’idea sarebbe quella di celebrare la cerimonia la prossima estate.

Attualmente però si tratta solo di voci di corridoio e non è chiaro cosa potrebbe accadere nei mesi a venire tra Helena e Javier. Di certo al momento la Prestes e Martinez sembrerebbero essere più innamorati che mai e a questa splendida coppia facciamo i nostri più sinceri auguri.