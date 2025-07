Per ringraziare tutto il pubblico del successo di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha postato sui social un divertente filmato, in cui fa una perfetta parodia di Alessio.

Il simpatico video di Filippo Bisciglia

Successo incredibile quest’anno per Temptation Island, che ancora una volta si conferma essere uno dei prodotti Mediaset più amati e seguiti dell’anno. La nuova edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia sta infatti raggiungendo sera dopo sera ascolti da capogiro e per questo motivo i vertici dei Biscione hanno deciso di allungare il programma di ben due puntate. Proprio la prossima settimane succederà qualcosa che non era mai accaduto prima d’ora. Per il gran finale infatti Canale 5 manderà in onda la trasmissione con un triplo appuntamento, previsto nelle serate di martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio.

A breve dunque scopriremo come terminerà il viaggio nei sentimenti delle coppie ancora recluse nei villaggi e di certo non mancheranno i colpi di scena. Questa mattina intanto sono stati rivelati gli ascolti della quinta puntata del reality show, che ancora una volta ha portato a casa un risultato stratosferico. Il programma ha infatti tenuto a compagnia a ben 3.851.000 spettatori con uno share pari al 30%.

Per ringraziare tutto il pubblico, che sta contribuendo al successo di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha deciso di pubblicare un simpatico video sui suoi social, che in breve è diventato virale. Il conduttore infatti ha fatto una perfetta parodia di Alessio e ha recitato le sue già iconiche frasi: “Che si fa? Che dobbiamo fare?”. Il filmato ha fatto sorridere tutti gli utenti e non sono mancati commenti iconici.

I telespettatori nel mentre attendono con ansia le ultime tre puntate di Temptation Island e di certo ne vedremo di belle. Appuntamento dunque a martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, naturalmente su Canale 5.