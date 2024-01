Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Gennaio 2024

Belen Rodriguez

Un gesto di Belen Rodriguez sui social farebbe pensare a una distensione nei rapporti con il suo ex fidanzato Antonino Spinalbese.

La presunta pace tra Spinalbese e Belen Rodriguez

In queste ultime settimane il mondo del gossip si è concentrato sulla presunta rottura tra Belen Rodriguez ed Elio. Nonostante le voci si siano fatte sempre più insistenti non sappiamo che cosa stai succedendo davvero tra di loro, di conseguenza dovremo aspettare e attendere maggiori dettagli.

Nel frattempo, però, la conduttrice ha dovuto fare i conti anche con un’altra faccenda piuttosto spinosa. Stiamo parlando della lite social, che poi ha visto anche l’intervento dei legali, con Antonino Spinalbese. Tutti sono a conoscenza del fatto che Belen e l’ex vippone del Grande Fratello Vip hanno avuto un flirt durante il quale è nata Luna Marì.

Il botta e risposta è avvenuto pubblicamente ma poi nessuno ha saputo più nulla della questione. Qualcosa si è smosso quando Belen Rodriguez ha ricevuto dei fiori qualche giorno fa e, seppur non ci siano prove in merito, si pensa che li abbia mandati proprio Antonino. Un gesto che fa sperare a una riappacificazione, così come quello compiuto dalla showgirl in queste ore.

La Rodriguez ha infatti pubblicato una poesia sulla luna scritta da lei stessa e un fan ha commentato prima con dei complimenti e poi chiedendo di “passare un bacio alla figlia e ad Antonino“. Belen ha risposto con un semplice “grazie“, nessuna frecciatina o precisazione di alcun tipo. Tutto ciò fa pensare che i due ex abbiano trovato un punto d’incontro e che adesso ogni cosa sia stata sistema.

Al momento i due diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito la notizia. Per esserne certi dovremo attendere eventuali dichiarazioni oppure foto in cui si mostreranno sorridenti l’uno accanto all’altra. Vi terremo comunque aggiornati con tutti gli sviluppi del caso.