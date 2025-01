In arrivo tre provvedimenti disciplicari al Grande Fratello

A seguito dei recenti fatti che si sono verificati nella Casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello pare abbia deciso di adottare la linea dura e prendere così ben tre provvedimenti disciplinari. Ecco chi andranno a coinvolgere e di cosa si tratterebbe.

Provvedimenti al Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello sono in arrivo dei provvedimenti disciplinari che coinvolgono ben tre concorrenti. Accadimento che si verificherà a seguito degli ultimi fatti che si sono verificati dopo la puntata di lunedì scorso. Dal durissimo scontro tra Ilaria Galassi ed Helena Prestes, per passare a quello tra la modella brasiliana e Jessica Morlacchi.

La decisione arriva dopo che il televoto è stato annullato nel corso della giornata di ieri. Nomination che vedeva peraltro la stessa Helena Prestes tra coloro che si sarebbero contesi l’immunità. Ma visto quanto successo il Grande Fratello ha preso la decisione di eliminare questa possibilità in attesa della puntata di domani sera su Canale 5. Qui conosceremo il destino delle tre concorrenti.

Questo perché non solo Helena Prestes subirà un provvedimento, ma anche Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi si troveranno davanti alla scelta del Grande Fratello dopo i fatti che le hanno coinvolte. Stando a quanto ripreso da TVBlog questo dovrebbe essere o potrebbe essere il responso finale:

“Ogni ipotesi è sul tavolo, ivi compresa quella di provvedimenti in massa per le tre inquiline. Anche se la soluzione più coerente e salomonica resta quella di metterle al televoto e lasciare decidere al pubblico chi eliminare. L’esito di tale televoto verrà reso noto nella puntata di lunedì 13 gennaio 2025 del popolare reality show”.

Si tratta quindi di ore davvero importanti per le tre concorrenti del Grande Fratello, anche se c’è da dire che Ilaria Galassi pare abbia già deciso di abbandonare il programma e ritirarsi così dal gioco. Sempre mercoledì è anche atteso il ritorno in Casa di Pamela Petrarolo dopo l’improvviso ritiro nella scorsa puntata. Una situazione davvero ingarbugliata che troverà la verità solo nell’appuntamento in onda domani sera.