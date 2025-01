In queste ore sono state rivelate le classifiche annuali FIMI. Ma quali sono stati dunque gli album e i singoli più venduti dello scorso anno? A trionfare sono stati Tony Effe e Mahmood.

Mahmood e Tony Effe dominano il 2024

Il 2024 è stato un anno ricco di musica e di nuove uscite. Tanti gli artisti che ci hanno fatto emozionare, ballare e cantare con i loro brani e senza dubbio tra i Big più amati degli ultimi mesi ci sono stati nomi del calibro di Mahmood, Angelina Mango, Annalisa, Tony Effe e tanti altri. In queste ore intanto la FIMI ha rivelato le sue classifiche annuali e abbiamo così scoperto quali sono stati gli album e i singoli più venduti del 2024. Ma cosa è accaduto e chi sono dunque gli artisti più ascoltati dello scorso anno? Andiamo a scoprirlo.

Partiamo proprio con la classifica dei 10 album più venduti del 2024. A trionfare è stato Tony Effe, che con il disco Icon si piazza al primo posto. A seguire, sul podio, troviamo Geolier con Dio Lo Sa e Anna con Vera Baddie. Quarto porto per I Nomi Del Diavolo di Kid Yugi. Troviamo poi Tedua con La Divina Commedia, Lazza con Locura e Sfera Ebbasta con X2VR. Ottavo posto per Ferite di Capo Plaza. Infine ci sono Annalisa con E Poi Siamo Finiti Nel Vortice e i Club Dogo con il loro omonimo album.

Ma quali sono invece i singoli più venduti del 2024? Primo posto per Tuta Gold di Mahmood, che si conferma essere il brano più amato dello scorso anno. Il secondo e il terzo posto se lo aggiudicano rispettivamente Come Un Tuono di Rose Villain feat Guè e I P’ Me, Tu P’ Te di Geolier. E ancora troviamo Annalisa con Sinceramente, Lazza con 100 Messaggi e Tony Effe feat Gaia con Sesso e Samba. Settimo posto per L’Ultima Poesia di Geolier feat Ultimo. Infine ci sono La Noia di Angelina Mango, 30°C di Anna e Click Boom! di Rose Villain.

Classifiche dunque dominate interamente da artisti italiani, che ancora una volta hanno conquistato tutti con la loro musica.